Στον απόηχο της σπουδαίας Μάρως Κοντού. Η νέα συγκινητική ανάρτηση του Γιάννη Σερβετά.

Το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου γράφτηκε το τελευταίο «αντίο» στην σπουδαία Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η σπουδαία ηθοποιός εδραιώθηκε και αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τη συμμετοχή της σε ασπρόμαυρες – και όχι μόνο – ελληνικές ταινίες, αλλά και με τους ρόλους που ενσάρκωσε πάνω στο θεατρικό σανίδι.

Ένας από τους ρόλους της που την έκαναν να ξεχωρίσει είναι εκείνος της Ελένης Κοκοβίκου στην εμβληματική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», όπου πρωταγωνίστησε στο πλευρό του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Κωνσταντίνου.

Το κινηματογραφικό ζευγάρι έγραψε τη δική του ιστορία με τις ατάκες της ταινίας να παραμένουν διαχρονικές.

Ο Γιάννης Σερβετάς, λίγες ημέρες μετά την απώλεια της ηθοποιού, θέλησε να εκφράσει τη λύπη του μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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Σε αυτή, έστειλε το δικό του μήνυμα στον Αντωνάκη που «έχασε» την Ελενίτσα του:

«Τώρα που κάθισε λίγο η σκόνη, θέλω να γράψω δυο λόγια στον Αντωνάκη που έμεινε πίσω και υποφέρει. Ίσως, μάλιστα, να υποφέρει ακόμη περισσότερο από τη δική μας συμπεριφορά αυτές τις μέρες.

Αντωνάκη μας, η δική σου Ελενίτσα θα είναι πάντα εδώ, νέα, όμορφη και αθάνατη, μέσα σε ένα ασπρόμαυρο φως που δεν πρόκειται να σβήσει.

Συλλυπητήρια σε όλους μας. Κουράγιο, φίλε μου».

{https://www.instagram.com/p/Da4u8lJlWPn/?hl=el}

Μέχρι και λίγους μήνες πριν από την απώλειά της, η Μάρω Κοντού, παρέμενε επαγγελματικά ενεργή, βάζοντας το δικό της λιθαράκι στην τηλεοπτική σειρά «Η γη της Ελιάς».

Το «βαρύ» βιογραφικό της και η προσωπικότητάς της, την έκαναν να εδραιωθεί και να αγαπηθεί από το κοινό, καθώς άφησε το δικό της στίγμα στην τέχνη της υποκριτικής.