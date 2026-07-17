Τα ίχνη της 17χρονης χάθηκαν το απόγευμα της 10ης Ιουλίου από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μιας 17χρονης κοπέλας από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η Ελένη Φ., 17 ετών, εξαφανίστηκε το απόγευμα της 10ης Ιουλίου 2026 από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 17 Ιουλίου 2026 και, έπειτα από αίτημα της οικογένειας της ανήλικης, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων και της φωτογραφίας της, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελένη Φ. έχει ύψος 1,60 μ., βάρος 50 κιλά, καστανά μαλλιά, γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, λευκό σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει κάποια πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει άμεσα με τον οργανισμό ή με τις αρμόδιες Αρχές.

Η ανάρτηση από το Χαμόγελο του Παιδιού

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