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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πύργο. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στον οικισμό Κολιρέικες Παράγκες. Κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα. Τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο κάνουν ρίψεις νερού.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078139037362147345}

Μήνυμα του 112 για τη φωτιά στον Πύργο

Εξαιτίας της φωτιάς στην Πύργο ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη μήνυμα στους πολίτες που τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα.

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«Πυρκαγιά στην περιοχή του Πύργου της περιφερειακής ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

{https://x.com/112Greece/status/2078139383174103123}

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Ακόντιο και Πολιτικά

Στις φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα στο Ακόντιο Βοιωτίας και στα Πολιτικά Ευβοίας πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στο Ακόντιο, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και επτά οχήματα. Επίσης, επιχείρησαν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078134797050744927}

Στα Πολιτικά, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και οχτώ οχήματα. Ρίψεις νερού έκαναν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078119282450350528}

35 φωτιές μέσα σε 24 ώρες

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές τις τελευταίες 24 ώρες, από τις 18:00 της Πέμπτης έως την ίδια ώρα της Παρασκευής.

Από αυτές, οι 27 φωτιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση άλλων οχτώ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078135597546225671}