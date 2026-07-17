Λόγω της δόνησης εκδόθηκε προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του σχολίασε την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο της επαρχίας Τσιάπας του Μεξικού, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για περιοχή με ιδιαίτερα υψηλό σεισμικό δυναμικό. Όπως ανέφερε, ο σεισμός χαρακτηρίζεται ως μεγάλος επιφανειακός , ενώ η περιοχή έχει ιστορικό ισχυρών σεισμικών γεγονότων, γεγονός που απαιτεί αυξημένη παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου.

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Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Mεγάλος επιφανειακός σεισμός μεγέθους 7.4 στο θαλάσσιο χώρο της επαρχίας Chiapas του Μεξικού. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Εν αναμονή νεότερων πληροφοριών. Η περιοχή έχει πολύ υψηλό σεισμικό δυναμικό δεδομένου ότι και στο παρελθόν έγιναν μεγάλοι σεισμοί.

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7.4 Ρίχτερ «ταρακούνησαν» το Μεξικό - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS). Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική υπηρεσία, «επικίνδυνα κύματα τσουνάμι» είναι πιθανά για τις ακτές που βρίσκονται σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

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Ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, ωστόσο οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι. «Από το Παρατηρητήριο Απειλών, διατηρούμε συνεχή παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στα ανοικτά των ακτών μας. Εργαζόμαστε για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πληθυσμού του Σαλβαδόρ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος.