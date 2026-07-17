Δεκάδες περιστατικά έχουν ήδη καταγραφεί. Τα ακριβή στοιχεία θα καταμετρηθούν στο τέλος της σεζόν, όμως τα συμβάντα είναι καθημερινά».

Δεκάδες περιστατικά έχουν ήδη κληθεί να διαχειριστούν οι ναυαγοσώστες στις παραλίες των Χανίων από την αρχή της θερινής περιόδου, σύμφωνα με τον υπεύθυνο της ναυαγοσωστικής κάλυψης των Δήμων Χανίων και Καντάνου – Σελίνου, Παύλο Λυτινάκη.

Μάλιστα, την ώρα της συνέντευξης στο Zarpa Radio 89.6 βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση για λουόμενο που είχε απομακρυνθεί περισσότερο από ένα ναυτικό μίλι από ακτή των Χανίων για να πάει σε άλλο… νησί, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το ναυαγοσωστικό σκάφος προκειμένου να τον επαναφέρει με ασφάλεια.

«Δεκάδες περιστατικά έχουν ήδη καταγραφεί. Τα ακριβή στοιχεία θα καταμετρηθούν στο τέλος της σεζόν, όμως τα συμβάντα είναι καθημερινά», ανέφερε.

Τα συχνότερα λάθη των λουομένων

Όπως εξήγησε, οι επικίνδυνες καταστάσεις προκαλούνται κυρίως από την υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων των λουομένων. «Η υπερεκτίμηση, η άγνοια του κινδύνου, η κατανάλωση αλκοόλ ή ακόμη και φαγητού πριν το μπάνιο, αλλά και η έλλειψη σεβασμού στη θάλασσα είναι οι βασικότεροι παράγοντες που οδηγούν σε περιστατικά», σημείωσε.

«Οι ναυαγοσώστες είναι εκεί για να προλαμβάνουν»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επιθετικές συμπεριφορές που, όπως είπε, δέχονται αρκετές φορές οι ναυαγοσώστες από λουόμενους που αγνοούν τις υποδείξεις τους. «Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκεί για να προστατεύσουν ζωές. Δεν γίνεται να ξεσπούν πάνω τους όσοι πηγαίνουν στην παραλία για να διασκεδάσουν. Χωρίς την πρόληψη θα είχαμε καθημερινά θανάτους. Ένας ναυαγοσώστης δεν μπορεί να κάνει πολλαπλές διασώσεις την ίδια στιγμή», τόνισε.

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Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι επιθετικές συμπεριφορές προέρχονται κυρίως από Έλληνες λουόμενους, εκτιμώντας πως μετά την περίοδο της πανδημίας παρατηρείται γενικότερα μεγαλύτερη ένταση στην κοινωνική συμπεριφορά.

«Κίνδυνος υπάρχει σε κάθε θάλασσα»

Ερωτηθείς ποιες παραλίες των Χανίων θεωρούνται πιο επικίνδυνες, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν «ασφαλείς» και «επικίνδυνες» παραλίες. «Όπου υπάρχει το υγρό στοιχείο υπάρχει και κίνδυνος. Προφανώς όταν υπάρχουν έντονος κυματισμός και ισχυρά ρεύματα ο κίνδυνος αυξάνεται, όμως η θάλασσα απαιτεί πάντα προσοχή», υπογράμμισε.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι το προσωπικό

Αναφερόμενος στις ανάγκες της ναυαγοσωστικής κάλυψης, επισήμανε ότι το ωράριο 10:00 έως 18:00, ιδιαίτερα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, όμως αυτό προσκρούει στην έλλειψη προσωπικού.

Όπως είπε, η εργασία του ναυαγοσώστη είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολα μπορεί να ξεπεράσει τις οκτώ ώρες ημερησίως, ειδικά όταν επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες. «Για να επεκταθεί το ωράριο θα πρέπει ουσιαστικά να διπλασιαστούν οι βάρδιες. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος, αλλά κυρίως περισσότερους ναυαγοσώστες, οι οποίοι σήμερα δεν υπάρχουν», ανέφερε.

Τι συνέβη με τον πνιγμό 17χρονου;

Ιδιαίτερα φορτισμένος ο κ. Λυτινάκης εμφανίστηκε μιλώντας για το περιστατικό με τον 17χρονο Βρετανό που έχασε τη ζωή του στα Χανιά. Όπως είπε, πρόκειται για το συμβάν που τον έχει σημαδέψει περισσότερο τη φετινή χρονιά, επισημαίνοντας ότι στα Χανιά είχαν να καταγραφούν πνιγμοί εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι αναμένονται ακόμη τα επίσημα πορίσματα για τα ακριβή αίτια του θανάτου, καθώς εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο παθολογικό πρόβλημα. «Ο ναυαγοσώστης ήταν στη θέση του, κινητοποιήθηκε άμεσα, κατάφερε να σώσει το ένα από τα δύο άτομα, ενώ μέσα σε τρία λεπτά βρέθηκαν στο σημείο ακόμη τρεις ναυαγοσώστες. Παρ’ όλα αυτά, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο 17χρονος. Είναι ένα περιστατικό που ακόμη προσπαθούμε να κατανοήσουμε, γιατί οι χρόνοι ανταπόκρισης ήταν αυτοί που προβλέπει το σχέδιο δράσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο «όπλο» για την αποφυγή τραγωδιών, καλώντας τους λουόμενους να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες των ναυαγοσωστών και να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους.

Πηγή: zarpanews.gr