O Αντωνάκης αποχαιρετά την Ελενίτσα του...

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Αντωνάκης στην ταινία του 1965 «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», αποχαιρετά την Ελενίτσα του Μάρω Κοντού, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει.

Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο».

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Οι δυο τους έχουν γράψει ιστορία στην επιτυχημένη ταινία του Γεώργιου Τζαβέλλα. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, στο ρόλο του Αντωνάκη αλλά και η Μάρω Κοντού, στο ρόλο της Ελένης, έχουν αφήσει εποχή, ενώ η ατάκα «Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου» από την κυρία Κοκοβίκου πια, είναι από τις πιο διαχρονικές του ελληνικού κινηματογράφου.



«Ήταν ένα γλέντι για εμάς αυτή η ταινία. Την αγαπήσαμε και την αγαπάμε ακόμη», είχε πει η Μάρω Κοντού.



Στην ταινία «Αν...» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, η Μάρω Κοντού είχε αναβιώσει το ρόλο της Ελένης Κοκοβίκου.



Οι δυο ηθοποιοί είχαν συναντηθεί προηγούμενως στη μεγάλη οθόνη, σε ταινίες όπως «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» του 1963 και η «Η σωφερίνα» τοθ 1964.