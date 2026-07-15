Εισαγγελική εντολή δόθηκε για την αποκομιδή των μπαζών από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα. Την ίδια ώρα, δόθηκε εντολή για έρευνα για καταγγελίες για ρωγμες και καθιζήσεις σε οικήματα της Κυψέλης λόγω των εργασιών για τη γραμμή 4 του Μετρό.

Την παρέμβαση του προϊσταμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορρέα προκάλεσαν οι καταγγελίες για ρωγμές και καθιζήσεις σε οικήματα της Κυψέλης λόγω των εργασιών για τη γραμμή 4 του Μετρό.

Ο κ. Κορρεας διεταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποια, τουλάχιστον 20 πολυκατοικιες υπεστησαν ζημιές που φερονται να συνδεονται με τη διέλευση του μετροπόντικα .

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις αλλά και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται.

Δρομολογείται η αποκομιδή των μπάζων της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Την ίδια ώρα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη με στόχο να διευθετηθεί η υπόθεση με τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλώνα .

Στη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, συμμετείχε, εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων. Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα και με την συνδρομή της περιφέρειας Αττικής εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στόχος είναι να συλλεγούν τα μπάζα και να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμόνων οι οποίοι έχουν διοριστεί από την εισαγγελική αρχή για να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.