Οι εμπειρογνώμονες δεν έχει καταστεί δυνατόν ακόμη να πιάσουν δουλειά.

Οκτώ ημέρες συμπληρώνονται από την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τα συντρίμμια επί της οδού Αλκμήνης να παρεμποδίζουν τόσο τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος όσο και την ανάκτηση των υπαρχόντων των πληγέντων.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμος και Περιφέρεια), με αποκλειστικό σκοπό τον συντονισμό για την άμεση εκκαθάριση του οικοπέδου.

Σημειώνεται πως οι διορισμένοι πραγματογνώμονες έχουν ξεκαθαρίσει ότι η σύνταξη του τελικού πορίσματος είναι αδύνατη όσο ο χώρος παραμένει μπαζωμένος - κάτι που σημαίνει πως για την ώρα οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου έχουν «παγώσει».

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Μιλώντας στο Action24, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης υποστήριξε πως έχει προκύψει ζήτημα «αστικής αντιδικίας», καθώς η αποκομιδή των μπάζων είναι απόφαση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας που έχει εκκενωθεί, αλλά και εκείνης που κατέρρευσε. Η ουσία της υπόθεσης είναι πρακτικά πως «όποιος ευθύνεται, είναι υπεύθυνος και για την αποκατάσταση», την ώρα που οι εκτιμήσεις για το κόστος αποκομιδής και επισκευής είναι πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

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Παράλληλα με το δικαστικό σκέλος και την αγωνία των ιδιοκτητών για τα θαμμένα έγγραφα και τα πολύτιμα αντικείμενά τους, εκφράζονται πλέον και υγειονομικοί φόβοι για τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι στα συντρίμμια έχει ήδη εντοπιστεί ένα νεκρό ζώο.

Ο χώρος τελεί υπό 24ωρη αστυνομική φύλαξη και παραμένει περιφραγμένος μέχρι την ολοκλήρωση των εξειδικευμένων ελέγχων.