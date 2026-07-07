Οι έρευνες για τα αίτια και τους υπεύθυνους της κατάρρευσης δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν πρώτα δεν καθαριστεί ο χώρος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ωστόσο οι πραγματογνωμοσύνες δεν μπορούν ακόμη να προχωρήσουν, καθώς τα μπάζα παραμένουν στο σημείο του συμβάντος. Η καθυστέρηση στην απομάκρυνση των συντριμμιών έχει δημιουργήσει εμπλοκή στην εξέλιξη της έρευνας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για τον καθαρισμό του χώρου.

Για τον λόγο αυτό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση και να ξεκινήσει η αποκομιδή των μπάζων.

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Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, στον χώρο της κατάρρευσης εξακολουθούν να βρίσκονται προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εργασίες απομάκρυνσης των συντριμμιών. Παράλληλα, εξετάζονται και ζητήματα δημόσιας υγείας, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία ενοίκου, κατά την κατάρρευση αγνοείται ένας δεσποζόμενος σκύλος, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την έναρξη των εργασιών.

Η περιοχή εξακολουθεί να φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι μόνο μετά την απομάκρυνση των μπάζων θα μπορέσουν οι πραγματογνώμονες να πραγματοποιήσουν πλήρη αυτοψία και να διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης, καθώς και τυχόν ευθύνες.

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Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Περαιτέρω έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στις εργασίες εκσκαφής για τα θεμέλια της υπό ανέγερση πενταώροφης οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν μετακίνηση του εδάφους και απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού κτηρίου, το οποίο κατέρρευσε σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα».