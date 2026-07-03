Νωρίς το πρωί της Πέμπτης πραγματογνώμονες μηχανικοί ήλεγχαν όροφο προς όροφο τη διπλανή πολυκατοικία που εκκενώθηκε μετά την τρύπα που σχηματίστηκε στη βάση της.

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, οι κάτοικοι παραμένουν σε απόγνωση.

Ο χώρος έχει πλέον περιφραχθεί με λαμαρίνες για λόγους ασφαλείας, ενώ η αρχική εκτίμηση είναι πως η κατάρρευση προκλήθηκε από εργασίες εκσκαφής σε διπλανή, υπό ανέγερση οικοδομή, οι οποίες έγιναν σε μεγάλο βάθος χωρίς τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης, προκαλώντας υποχώρηση του εδάφους.

Σημειώνεται πως πραγματογνώμονες μηχανικοί ήλεγξαν τη διπλανή πολυκατοικία - η οποία εκκενώθηκε προληπτικά λόγω ζημιάς στη βάση της - για να εκτιμήσουν τη στατική της επάρκεια, απαγορεύοντας προσωρινά την είσοδο στους ενοίκους.

Για την οικονομική ανακούφιση των πληγέντων που έχασαν τα πάντα, ο Δήμος Αθηνών ανακοίνωσε έκτακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια, καθώς και vouchers διαμονής ύψους περίπου 700 ευρώ, ενώ πλέον αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Η Ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

«Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Τώρα», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων συνεδρίασε εκτάκτως και ενέκρινε ομόφωνα τη στήριξη των πληγέντων από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22. Η απόφαση προβλέπει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτιρίου.

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Το Τμήμα Ειδικών Εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου τοποθέτησε κιγκλιδώματα και η Διεύθυνση Οδοποιίας λαμαρίνες από τρέχουσα εργολαβία, ώστε να αποκλειστεί πλήρως η πρόσβαση στο σημείο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία και θα συντάξουν έκθεση επικινδυνότητας.

Παράλληλα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και το Σημείο Εξυπηρέτησης Δημότη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, στην οδό Τριών Ιεραρχών 74, βρίσκονται δίπλα στους πληγέντες, διευκολύνοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες κατοίκους της εν λόγω πολυκατοικίας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του τραγικού περιστατικού και τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται».

Οι πληγέντες ορίζουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργάτες, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

Ήδη έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για πολεοδομικές και ποινικές παραβάσεις, ενώ η Εισαγγελία αναμένεται να διορίσει πραγματογνώμονες.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και γραπτά μηνύματα μεταξύ των μηχανικών πριν το συμβάν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν. Από την πλευρά τους, οι πληγέντες προετοιμάζονται να ορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για μια ανεξάρτητη διερεύνηση των αιτιών.