Σε κοινή του εμφάνιση με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε χαρακτήρισε «απολύτως απαραίτητα» τα νυχτερινά πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπεραμύνθηκε την Τετάρτη των νυχτερινών πληγμάτων του αμερικανού προέδρου εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τα «απολύτως απαραίτητα» κατά τη διάρκεια κοινής τους εμφάνισης στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Μιλώντας στο πλευρό του Τραμπ, ο Ρούτε δήλωσε ότι η αμερικανική επιχείρηση υποβάθμισε τις πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες του Ιράν, ενώ την περιέγραψε ως «μια πολύ ισχυρή απάντηση».

«Πιστεύω ότι αυτό που κάνατε χθες το βράδυ ήταν απολύτως απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα ήταν ζωτικής σημασίας για «το Ισραήλ, την περιοχή, την Ευρώπη» και τον ευρύτερο κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως η εκεχειρία με το Ιράν έχει «τελειώσει» μετά τις νυχτερινές επιθέσεις.

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ», είπε ο Τραμπ. «Τους είπα ότι κάθε φορά που χτυπάτε, θα χτυπάμε κι εμείς».

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Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά τα νυχτερινά πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, τα οποία ακολούθησαν ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων, που σύμφωνα με την Τεχεράνη είχαν ως στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο.

Ρούτε: «Τεράστια νίκη» Τραμπ η αύξηση των αμυντικών δαπανών

Ο Ρούτε επαίνεσε επίσης τον Τραμπ επειδή πίεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφάλισε «μια τεράστια νίκη» για τη συμμαχία, ενθαρρύνοντας τα ευρωπαϊκά μέλη και τον Καναδά να επενδύσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα στην άμυνα.

«Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, αυτό που επιτύχατε... είναι μια τεράστια νίκη», ανέφερε.

Ο Ρούτε αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των συμμάχων σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, αλλά δήλωσε ότι οι χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, επικαλούμενος την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της Ισπανίας στο τρέχον όριο αναφοράς του 2% του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, επέκρινε ορισμένους συμμάχους επειδή δεν έκαναν αρκετά για να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ στον πόλεμό τους κατά του Ιράν, και ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς την «φρικτό εταίρο» στην αμυντική συμμαχία των 32 μελών.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής τους στην Άγκυρα, με τις αμυντικές δαπάνες, την ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής στάσης της συμμαχίας και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας.