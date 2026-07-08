To Dnews είναι χορηγός επικοινωνίας στην πρώτη συναυλία των Pantera στην Ελλάδα.

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pantera, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι θρυλικοί Τεξανοί πρωτοπόροι του groove metal θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, κλείνοντας επιτέλους ένα από τα μεγαλύτερα κενά στη συναυλιακή ιστορία του heavy metal στη χώρα μας με ένα ανεπανάληπτο show.

Οι Pantera θα εμφανιστούν μαζί με τους Trivium και Bodysnatcher.



Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr

Δείτε το πρόγραμμα της συναυλίας

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00

Bodysnatcher οn stage στις 18:30

Trivium οn stage: 19:50

Pantera οn stage: 21:50

Pantera

Οι Pantera παραμένουν μέχρι σήμερα ένα από τα πιο επιδραστικά και καθοριστικά συγκροτήματα στην ιστορία του heavy metal. Με πωλήσεις δεκάδων εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως, τέσσερις υποψηφιότητες για Grammy και δισεκατομμύρια streams, το εμβληματικό σχήμα των Philip H. Anselmo, Dimebag Darrell, Rex Brown και Vinnie Paul δημιούργησε έναν μοναδικό ήχο, που δεν έμοιαζε με τίποτα πριν ή μετά από αυτούς. Έναν ήχο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο το metal ακουγόταν, έμοιαζε και γινόταν αισθητό.

Ξεκινώντας από τη σκηνή του Τέξας, έκαναν τη μεγάλη τους έκρηξη με το πολυπλατινένιο Cowboys from Hell (1990). Δύο χρόνια αργότερα, το Vulgar Display of Power (1992) επανακαθόρισε το metal και το hard rock, γεννώντας διαχρονικά κομμάτια όπως τα “Walk” και “This Love”, και κατέκτησε μια θέση στο Top 10 της λίστας του Rolling Stone με τα 100 σπουδαιότερα metal άλμπουμ όλων των εποχών.

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Το Far Beyond Driven (1994) έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 του Billboard 200 και παραμένει μέχρι σήμερα γνωστό ως «το πιο σκληρό άλμπουμ που έφτασε ποτέ στην κορυφή του chart». Συνεχίζοντας ακόμη πιο ακραία, το The Great Southern Trendkill (1996) έγινε χρυσό με το Pitchfork να λέει για το δίσκο πως «πιο συναρπαστικός δεν γίνεται». Το Reinventing the Steel (2000) χάρισε στο συγκρότημα το τρίτο συνεχόμενο Top 5 άλμπουμ τους στο Billboard 200.

Ακολούθησε μια περίοδος σιωπής και η μουσική κοινότητα θρήνησε την απώλεια των Dimebag Darrell και Vinnie Paul. Παρ’ όλα αυτά, η μουσική των Pantera συνέχισε να διαπερνά την ευρύτερη κουλτούρα, εμφανιζόμενη σε ταινίες όπως The Crow, Donnie Darko, Sonic the Hedgehog 2 και το βραβευμένο με Oscar The Big Short.

Το 2022, οι Pantera επέστρεψαν στη ζωή με τους Anselmo και Brown, πλαισιωμένους από τους μακροχρόνιους φίλους και συνοδοιπόρους τους, Zakk Wylde και Charlie Benante (Anthrax). Έκτοτε, το συγκρότημα έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλα φεστιβάλ, έχει γεμίσει αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο και συνόδευσε τους Metallica στην παγκόσμια περιοδεία M72 World Tour για σχεδόν τρία χρόνια. Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, οι Pantera έχουν παρουσιάσει τα διαχρονικά τους anthems σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Το 2025 έκλεισε με το The Heaviest Tour of the Summer, γιορτάζοντας την κληρονομιά τους και συστήνοντάς τη σε μια νέα γενιά fans.

Μετά από δεκαετίες αναμονής, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, τραγούδια όπως τα This Love, Walk, New Level και Mouth for War, ανάμεσα σε πολλά άλλα, θα δονήσουν – επιτέλους - την Πλατεία Νερού, σε μια μοναδική εμπειρία που μπορεί να νιώσει κανείς μόνο ζωντανά.