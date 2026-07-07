Take a deep breath and listen to the riff.

O ερχομός των Pantera στην Ελλάδα για πρώτη φορά είναι πλέον ελάχιστες ώρες μακριά.



Το Release Athens 2026 θα υποδεχτεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου, μαζί με χιλιάδες metalheads στην Πλατεία Νερού, μια μπάντα που έχει γράψει δική της ιστορία στον σκληρό ήχο.



Μια ιστορία ιστορικών δίσκων και τραγουδιών, θρυλικών live και τραγωδίας. Ωστόσο ο Phil Anselmo με τον Rex Brown κάλεσαν τους σπουδαίους Zakk Wylde και Charlie Benante για να τιμήσουν την κληρονομιά των Vinnie Paul και Dimebag Darrell!

Από το 2022 που συνέβη αυτό, οι Pantera απέδειξαν εκεί που μετράει – στη σκηνή δηλαδή- ότι ακόμα είναι ότι πιο… βαρύ υπάρχει εκεί έξω.



Τα παρακάτω video είναι ένα μικρό δείγμα όσων μας περιμένουν…



{https://youtu.be/eFcXxJnnOQc?si=omP5LoUlfT8nx4jV}



Οι Pantera επαναπροσδιόρισαν τον metal ήχο σε μια εποχή που το είδος αναζητούσε νέα κατεύθυνση. Με δίσκους όπως το Cowboys From Hell και το Vulgar Display of Power, έφεραν στο προσκήνιο ένα πιο ωμό, ρυθμικό και επιθετικό ύφος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθιέρωση αυτού που σήμερα γνωρίζουμε ως groove metal.



{https://youtu.be/DYVtdz61AiE?si=9BHjY8WfUhxS_wis}



Η επιστροφή τους στη σύγχρονη μορφή τους έχει επίσης δώσει νέο βάρος στο όνομά τους. Οι Pantera θα εμφανιστούν μαζί με τους Trivium και Bodysnatcher, την Πέμπτη 9 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού.



Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr