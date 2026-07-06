Την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ένας τραγουδιστής με σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια την αγάπη του κοινού, παρουσιάζει ξανά αυτό το καλοκαίρι, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, ένα ρεσιτάλ φωνής και πιάνου με τίτλο Ένα όνειρο, μια ιστορία. Στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης που υπογράφει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Αυτή η μουσική παράσταση για πιάνο και φωνή χωρίζεται σε μικρές μουσικές ενότητες. Όσοι και όσες είχαν την τύχη να βρεθούν στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός τον Δεκέμβριο απόλαυσαν τον Κώστα Τριανταφυλλίδη να τραγουδάει ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές του αστικού λαϊκού ρεπερτορίου σαν να λέει διαφορετικές ιστορίες. Ιστορίες που θα ακουστούν για άλλη μια φορά, στις 8 Ιουλίου, στην πιο δροσερή γειτονιά της πόλης, στο Κηποθέατρο Παπάγου και θα μας οδηγήσουν στα τραγούδια που έγραψαν ανάμεσα σε άλλους ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Μάνος Λοΐζος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Γιάννης Σπανός. Από το Ερωτικό και το Λούζεται η αγάπη μου, στο Αντιλαλούνε τα βουνά, στο Έξω φυσάει και βρέχει, στο Μια φορά και ένα καιρό, στη Νύχτα και σε αμέτρητα άλλα πολυαγαπημένα από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας.

Μια απολαυστική παράσταση και μια διαδρομή που θα θα μας φέρει στην εποχή που ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ερμήνευσε μοναδικά το Όνειρο Απατηλό στην περίφημη διασκευή του Μίνου Μάτσα για την κινηματογραφική ταινία Ευτυχία, αλλά και στο τραγούδι του ίδιου συνθέτη με τίτλο Ιστορία από την τηλεοπτική σειρά Οι Πανθέοι που σύστησε τον Τριανταφυλλίδη σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Δύο τραγούδια που δίνουν από κοινού και τον τίτλο της παράστασης και δημιουργούν το κλίμα μέσα στο οποίο θα ανθίσει το πρόγραμμα που με ευαισθησία και γνώση έφτιαξε ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης.

Στις 8 Ιουλίου συναντιόμαστε ξανά με δύο σπουδαίους καλλιτέχνες και αφηνόμαστε στην δεξιοτεχνία και στο αίσθημα που θα μοιραστούν ανεπιτήδευτα μαζί μας, κάτω από τον αττικό, καλοκαιρινό ουρανό, στο Κηποθέατρο Παπάγου.

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Κώστας Τριανταφυλλίδης

«Ένα όνειρο, μια ιστορία»

Δημοτικό Θέατρο Παπάγου

Τετάρτη 8 Ιουλίου

Ερμηνεία: Κώστας Τριανταφυλλίδης

Καλλιτεχνική επιμέλεια - πιάνο: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Ηχοληψία: Ηλίας Λάκκας

Φωτογραφία αφίσας: Λευτέρης Σιαράπης

Artwork: Πέτρος Παράσχης

Προπώληση εδώ

Ώρα έναρξης: 21:00

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