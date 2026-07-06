Το Dnews χορηγός επικοινωνίας στη μεγάλη συναυλία του Παύλου Παυλίδη στο Release Athens.

Ο Παύλος Παυλίδης επέστρεψε στο Release Athens για ένα ακόμα μεγαλύτερο show μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς κάθε ηλικίας.

H έναρξη της βραδιάς έγινε με το Παιδί Τραύμα, το όχημα του Τάσου Καρτέρη, ο οποίος παρουσίασε ένα μεγάλο μέρος του πιο πρόσφατου δίσκου του, Δεύτερη Ζωή, με την ιδιαίτερη ματιά του στην pop μουσική να κερδίζει το χειροκρότημα όσων συγκεντρώθηκαν νωρίς στην Πλατεία Νερού.

Η συνέχεια ανήκε στον Pan Pan aka Παναγιώτη Παντάζη, ο οποίος μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του ξεσήκωσε το κοινό, που τραγούδησε με όλη του τη δύναμη τραγούδια που έχουν καθορίσει όσο λίγα την εγχώρια εναλλακτική pop τα τελευταία χρόνια.

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Τέλος, ήρθε η στιγμή του Παύλου Παυλίδη, ο οποίος - όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε– έδωσε την καλύτερη συναυλία της ζωής του.

Και η βραδιά έμοιαζε να επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση, με ένα χορταστικό σετ που λειτούργησε ως συνοπτική αλλά και συγκινητική αναδρομή σε μια από τις σημαντικότερες διαδρομές της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, με μπροστά του γενιές μουσικόφιλων που ήρθαν να ακούσουν τραγούδια από την εποχή των Ξύλινων Σπαθιών (Φωτιά στο Λιμάνι, Τώρα Αρχίζω και Θυμάμαι, Οι Συμμορίες της Ασφάλτου, Τροφή για τα Θηρία μεταξύ άλλων), μέχρι το πρόσφατο Μπρανκαλεόνε, αλλά και το νέο του υλικό από τον δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του έτους.