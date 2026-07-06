«Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές. Πόση υποκρισία πια στην πλάτη των πολιτών!»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το ζήτημα της λίστας των 2.000 προϊόντων για τα οποία είχε ανακοινωθεί μείωση τιμών.

Σε ανακοίνωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος τονίζει ότι οι καταναλωτές οδηγούνται σε παραπλάνηση, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί πόσο μάλλον δεν καταρτιστεί ο κατάλογος των προϊόντων που θα ενταχθούν στο μέτρο.

Μάλιστα σχολιάζει αιχμηρά την δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο που ανέφερε ότι «την Πέμπτη θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουμε τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών».

Όπως σημειώνει δηκτικά ο κ. Τσουκαλάς «Δηλαδή μετά από 8 ημέρες αφότου ανακοινώθηκε με τυμπανοκρουσίες η «συμφωνία κυρίων» Μαξίμου-Αγοράς, ο Υπουργός επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος των προϊόντων ΔΕΝ υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές. Θα τον συζητήσουν μετά από 11 μέρες από τις επίσημες ανακοινώσεις και ΘΑ ενημερώσουν κατόπιν τους καταναλωτές.Πόση υποκρισία πια στην πλάτη των πολιτών!»