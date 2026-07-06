Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα ακρίβειας της κυβέρνησης.

«Και σήμερα η κυβέρνηση δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 προϊόντων, που διαφήμισε ότι θα κρατηθούν σε σταθερές τιμές. Γιατί τέτοια εχεμύθεια;» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με την ακρίβεια.

«Μήπως γιατί και αυτή η "συμφωνία κυρίων" προεξοφλείται ότι θα έχει την τύχη των αλλεπάλληλων καλαθιών ή της προηγούμενης συμφωνίας που κατέληξε να κρατά σταθερές τις τιμές για καβουροδαγκάνες και μανταλάκια;» ρωτά το ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλλει:

«Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της».