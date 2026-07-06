«Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ θα συνοδεύει τον Πρωθυπουργό ο κ. Ντόκος;» αναρωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς σε πρωινή συνέντευξή του.

Στους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά στο ΟΡΕΝ παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση επιχειρεί να χτίσει ένα δίπολο βάζοντας απέναντί της τον κ. Τσίπρα και θέτοντας στο περιθώριο το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «το είδαμε με τις διχαστικές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως του κ. Κυρανάκη, σε σχέση με το τραγικό συμβάν, τη δολοφονία της μητέρας της κας Νέστορα. Ενώ όλα τα κόμματα καταδίκασαν, και έπρεπε να υψωθεί –και υψώθηκε– ένα τείχος δημοκρατίας και δικαιοσύνης, είδαμε την κυβέρνηση να εξαπολύει επιθέσεις. Κυρίως για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι υπάρχουν άλλου τύπου δίπολα στη χώρα και ότι βρισκόμαστε στον εμφύλιο ή στον εθνικό διχασμό. Ενώ βρισκόμαστε στο 2026, με την ακρίβεια να μας τσακίζει στα σούπερ μάρκετ, με τη χώρα μας να είναι 3η σε πληθωρισμό στις χώρες του ΟΟΣΑ – μόνο η Τουρκία και η Κολομβία μάς ξεπερνούν».

Τι είπε για Ντόκο

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «είχαμε μέσα σε ένα τριήμερο, στην ουσία, την αποσάθρωση όλου του αφηγήματος ασφαλείας που είχε δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας έδινε ραπόρτο στον υποτιθέμενο Ουκρανό ομόλογό του για πράγματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά του να ενημερώνει και παραβιάστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας. Σε λίγες μέρες έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακούγεται ότι η Τουρκία μπορεί να πάρει τους κινητήρες F-110 για τα μαχητικά Καάν, είναι ανοιχτό και το θέμα των F-35, και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συνολική εξέλιξη. Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, θα συνοδεύεται ο Πρωθυπουργός από τον κ. Ντόκο;»

Σχολιάζοντας το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «το είπε χθες ο κ. Μαρινάκης. Εδώ όμως συνέβη στον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, σε αυτόν που έχει την ευθύνη για τα πρωτόκολλα! Και όπου συνέβη σε άλλους ηγέτες, είχαμε παραιτήσεις, έρευνα και πόρισμα. Εδώ έχετε κάνει έρευνα; Θα βγει πόρισμα; Βγήκε ο κ. Μαρινάκης και είπε ρητά, στη μισή μέρα που είχε περάσει, "δεν διέρρευσε τίποτα". Το ξέρει; Έκανε έρευνα ο κ. Μαρινάκης; Εδώ φαίνεται να θέλει η κυβέρνηση να κουκουλώσει μια υπόθεση».

«Πρόβλημα ο Ντόκος»

Τέλος, αναφορικά με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και τους λόγους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ ζητά την αποπομπή του κ. Ντόκου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η Τουρκία βάζει το θέμα της "Γαλάζιας Πατρίδας" και έχει τη λογική να το κάνει εσωτερικό δίκαιο, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε σχέση με το ΝΑΤΟ, από τα στρατηγεία που έχουν αποφασιστεί μέχρι το ζήτημα των κινητήρων και των F-35. Όταν έχουμε όλα αυτά τα θέματα, μια προκλητικότητα, ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, το να φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ανασφάλειας είναι, κατά τη γνώμη μας, πρόβλημα. Πρέπει ο πρωθυπουργός να τον αποπέμψει, για να μην δίνεται η εντύπωση, και στους εταίρους μας και στις άλλες χώρες, ότι η χώρα μας μπορεί να είναι ευάλωτη σε πιο σύνθετους στόχους ενδεχομένως».