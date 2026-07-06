Οκτώ νέες σειρές θα κυκλοφορήσουν τη νέα σεζόν, ελεύθερα σε ΕΡΤ και Ertflix.

Ιστορικά δράματα, αστυνομικά μυστήρια, καθηλωτικά θρίλερ, περιπέτειες και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας έρχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ και στο ERTFLIX.

Από τη μεταπολεμική Αγγλία και τις Βερσαλλίες έως τη Σκανδιναβία, τα Καναδικά Βραχώδη Όρη, την ιταλική ύπαιθρο, τα πεδία των μαχών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και το δυστοπικό μέλλον, οκτώ νέες σειρές μάς συστήνουν ξεχωριστούς χαρακτήρες και ιστορίες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και έχουν ξεχωρίσει διεθνώς.



Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται εμβληματικοί τίτλοι, αλλά και παραγωγές που θα μεταδοθούν για πρώτη φορά στη δημόσια τηλεόραση.

Peaky Blinders

Η πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική αστυνομική σειρά του Στίβεν Νάιτ αφηγείται την άνοδο της διαβόητης συμμορίας Peaky Blinders στο Μπέρμιγχαμ, στα χρόνια που ακολούθησαν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του Thomas Shelby, σε μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της σύγχρονης τηλεόρασης, η σειρά συνδυάζει γκανγκστερική δράση, πολιτικές ανακατατάξεις και οικογενειακές συγκρούσεις, μέσα από μια εντυπωσιακή κινηματογράφηση και ένα αριστουργηματικό σάουντρακ.

Για πρώτη φορά, και οι έξι κύκλοι της σειράς έρχονται στη γραμμική τηλεόραση.

{https://youtu.be/SRE5pZwNyrw?si=TQyZFnmhMPi53etV}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Black Mirror

Όλα τα επεισόδια της εμβληματικής ανθολογικής σειράς επιστημονικής φαντασίας του Τσάρλι Μπρούκερ που εξερευνά, με ευρηματικό και συχνά ανατρεπτικό τρόπο, τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία και τις απρόβλεπτες συνέπειές της, έρχονται στην ΕΡΤ.

Κάθε επεισόδιο αφηγείται μια αυτοτελή ιστορία, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η τεχνολογική πρόοδος συνυπάρχει με τα μεγαλύτερα ηθικά διλήμματα της εποχής μας.

Με πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις –ανάμεσά τους 6 βραβεία Emmy και 2 BAFTA– και παγκόσμια αναγνώριση, το Black Mirror έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες σειρές του είδους του.

{https://youtu.be/1iqra1ojEvM?si=QiZbJOnHuJmhgt98}

Marie Antoinette

Ιστορική συμπαραγωγή των Canal+ και BBC που φωτίζει τη ζωή της Μαρίας Αντουανέτας, από την άφιξή της στις Βερσαλλίες έως την πορεία της προς τον γαλλικό θρόνο, λίγο πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, με την υπογραφή της συν-σεναριογράφου της «Ευνοούμενης» του Γιώργου Λάνθιμου, Ντέμπορα Ντέιβις.

Με πρωταγωνίστρια την Emilia Schüle σε μια εξαιρετική ερμηνεία, η σειρά συνδυάζει πολιτικές ίντριγκες, προσωπικά διλήμματα και ιστορικά γεγονότα μέσα από μια σύγχρονη αφηγηματική ματιά, ενώ ξεχωρίζει για την υψηλή αισθητική και την πολυτελή παραγωγή της. Μια εντυπωσιακή δραματική σειρά εποχής που ξεφεύγει από την τυπική βιογραφία, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της ευρωπαϊκής ιστορίας.

{https://youtu.be/wV_eN8H_I6g?si=eQWvIJ8xAJr6I73z}

Bergerac

Σύγχρονο reboot της ομότιτλης βρετανικής αστυνομικής δραματικής σειράς, με τον Ντάμιεν Μολόνι στον ρόλο του ντετέκτιβ Jim Bergerac.

Ένας πρώην αστυνομικός καλείται να ερευνήσει τη δολοφονία μιας εύπορης γυναίκας, την ώρα που έρχεται αντιμέτωπος με τραύματα του παρελθόντος, οικογενειακές εντάσεις και την καχυποψία των συναδέλφων του.

Το νέο «Bergerac» συνδυάζει την ατμόσφαιρα του κλασικού βρετανικού αστυνομικού με σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική και σύνθετους χαρακτήρες.

Η σειρά θα μεταδοθεί για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση.

{https://youtu.be/7N_dM0bEvIg?si=flOVYNBmk1MtZAG6}

Fallen (Sanningen)

Σουηδική αστυνομική σειρά δύο κύκλων που παρακολουθεί μια ανεξιχνίαστη υπόθεση η οποία έρχεται ξανά στο φως, συνδέοντας πρόσωπα, μυστικά και γεγονότα του παρελθόντος με αναπάντεχες εξελίξεις στο παρόν.



Πρωταγωνίστρια είναι η Σοφία Χελίν, η οποία, μετά τον εμβληματικό της ρόλο στο «Bron/Broen» (Η Γέφυρα) που έβαλε δυναμικά το «Nordic noir» στη μικρή οθόνη, χαρίζει ακόμη μία δυνατή ερμηνεία.

Μετά την επιτυχημένη μετάδοση του πρώτου κύκλου του «Fallen» από την ΕΡΤ, η συνέχεια, με ακόμα έξι επεισόδια, ατμοσφαιρική σκηνοθεσία και πολυεπίπεδους χαρακτήρες, έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική μίας από τις πιο αξιόλογες σύγχρονες σκανδιναβικές σειρές – και να μας αφήσει ξανά σε αγωνία, αναμένοντας τον τρίτο κύκλο που πήρε έγκριση στις αρχές του 2026.

{https://youtu.be/8QXxmnExnMs?si=nf7w06axIK52GV_S}

SAS: Rogue Heroes

Ο σπουδαίος Στίβεν Νάιτ υπογράφει ακόμη μία μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή, βασισμένος αυτήν τη φορά στο βιβλίο του Μπεν Μάκινταϊρ και στα πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία της επίλεκτης μονάδας Special Air Service κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με έντονο ρυθμό και θεαματικές σκηνές δράσης, η σειρά που έρχεται σε α’ τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα, παρουσιάζει την ιστορία μιας ομάδας αντισυμβατικών στρατιωτών που άλλαξαν την πορεία του πολέμου, με τους δύο πρώτους κύκλους να καλύπτουν τις επιχειρήσεις της SAS από τη Βόρεια Αφρική έως την Ευρώπη.

{https://youtu.be/gTWqFccBsgg?si=8TeuEVWrtE0096YO}

Tin Star

Δημιουργία του Ρόουαν Ζοφέ, το «Tin Star» είναι ένα σκοτεινό αστυνομικό δράμα που εξερευνά τα όρια της δικαιοσύνης, της εκδίκησης και της ανθρώπινης φύσης.

Ένας πρώην ντετέκτιβ από το Λίβερπουλ (ο Τιμ Ροθ) που μετακομίζει με την οικογένειά του σε μια μικρή πόλη στα Καναδικά Βραχώδη Όρη για μια νέα αρχή ως αρχηγός της αστυνομίας, έρχεται σύντομα αντιμέτωπος τόσο με το τοπικό οργανωμένο έγκλημα όσο και με τους προσωπικούς του δαίμονες.

Με έντονη ατμόσφαιρα, συνεχείς ανατροπές και δυνατές ερμηνείες, η σειρά εξελίσσεται σε ένα αγωνιώδες αστυνομικό θρίλερ που ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο τόνο και την κινηματογραφική του προσέγγιση.

{https://youtu.be/ZDL6hk8ZezQ?si=BeGwuVxFWPhKp9n4}

Signora Volpe

Βρετανική αστυνομική σειρά μυστηρίου που επιστρέφει με νέα επεισόδια, ακολουθώντας την πρώην κατάσκοπο Sylvia Fox σε νέες υποθέσεις μυστηρίου στην καρδιά της πανέμορφης ιταλικής υπαίθρου.

Συνδυάζοντας καλογραμμένους γρίφους, γοητευτικούς χαρακτήρες και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Ιταλίας, η σειρά με πρωταγωνίστρια την Εμίλια Φοξ ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο κλασικό αστυνομικό και το σύγχρονο δράμα.

{https://youtu.be/EguyGKInFCg?si=TeSV_3Kxj6qovotc}

Μετά την επιτυχημένη μετάδοση του πρώτου κύκλου στην Ελλάδα από την ΕΡΤ, η συνέχεια υπόσχεται ακόμη περισσότερες ανατροπές και συναρπαστικές υποθέσεις, επιβεβαιώνοντας γιατί η «Signora Volpe» έχει αποκτήσει φανατικό κοινό.