Αναλυτικά όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που θα κυκλοφορήσουν στο Netflix τον Ιούλιο.

Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι επιστρέφει ξανά στην τηλέοραση, αυτή τη φορά με το νέο reboot του Netflix που θέλει να αναβιώσει τη θρυλική σειρά που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Παράλληλα, η κωμική σειρά The Hawk με τον Γουίλ Φέρελ και η τρίτη περιπέτεια της Ενόλα Χολμς, είναι ιδανικές επιλογές για τα ζεστά βράδια του Ιουλίου.

Σειρές του Netflix

Ο Χειρότερος Γείτονας στην Ιστορία (Worst Neighbor Ever)

Κυκλοφορεί 1/07



Αυτή η καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ παρουσιάζει αληθινές ιστορίες επικίνδυνων γειτόνων που φτάνουν από απάτες μέχρι βίαιες πράξεις εκδίκησης.

{https://youtu.be/W20YAjAtDnc?si=-GwguMVtp4ncEhO4}



Καλοκαίρι ’36 (Summer ’36)

Κυκλοφορεί 1/07



Αύγουστος 1936, Νίκαια. Τέσσερις γυναίκες από διαφορετικούς κόσμους μπλέκονται στη δολοφονία ενός ισχυρού εισαγγελέα στο πολυτελές ξενοδοχείο Riviera.



Super Subbu

Κυκλοφορεί 2/07

Όταν ο Σούμπου αναλαμβάνει να διδάξει σεξουαλική αγωγή σ' ένα αφιλόξενο χωριό, πρέπει να βρει τρόπο να τα καταφέρει αποφεύγοντας την οργή του συντηρητικού του πατέρα.



Survival of the Thickest: Σεζόν 3 (Survival of the Thickest: Season 3)

Κυκλοφορεί 2/07



Στην κορυφή του κόσμου της υψηλής ραπτικής, η Μέιβις κι ο Λούκα ξεκινούν ένα νέο περιπετειώδες ταξίδι που θα αλλάξει τη ζωή τους: τη δημιουργία οικογένειας.



Ο Ανθρώπινος Ατμός (Human Vapor)

Κυκλοφορεί 2/07



Ένας θάνατος στον αέρα. Ο ένοχος εξαφανίζεται σαν καπνός. Πίσω του, ένα κρυφό πείραμα με θύματα τους ευάλωτους κι ένας ντετέκτιβ που αναζητά τη σκοτεινή αλήθεια.

{https://youtu.be/7xe6dRKVAb8?si=BHuwUNPd5U4MEar6}



Σπίθες του Αύριο (Sparks of Tomorrow)

Κυκλοφορεί 5/07



Σε ένα εναλλακτικό παρελθόν, ένα δίδυμο συνεργάζεται για να αναζητήσει έναν χαμένο κατάλογο που θα μπορούσε να φέρει ηλεκτρισμό στους γεμάτους καπνό δρόμους του Κιότο.

{https://youtu.be/-0pTQs83eNI?si=o58kNFS9hK_-lQe0}



Κάλλιο Αργά παρά Single: Σεζόν 2 (Better Late Than Single: Season 2)

Κυκλοφορεί 7/07



Μια νέα ομάδα υποψηφίων μπαίνει στο θέρετρο, αφήνοντας πίσω την απειρία για να ζήσουν τον έρωτα — και τα αισθήματα που τον συνοδεύουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://youtu.be/ybbLQSrSQao?si=EfjiIhRRtmdQLo40}



Thunder 3

Κυκλοφορεί 8/07



Οι κατά τ’ άλλα συνηθισμένοι μαθητές γυμνασίου Πιοντάρο, Χιρόσι και Τσουμπάμε μπλέκουν σε μια απίθανη περιπέτεια όταν η μικρή αδελφή του Πιοντάρο εξαφανίζεται.

{https://youtu.be/wsb07srXk_M?si=Df6x7qY08iF_m3_r}



Εγώ Δεν Φοβάμαι (I'm Not Afraid)

Κυκλοφορεί 8/07



Όταν ένα 10χρονο αγόρι βλέπει κάτι τρομακτικό, θα μάθει τις σκληρές αλήθειες της ζωής, της επιβίωσης και της απόγνωσης σε μια πόλη που έχει φτάσει στα όριά της.

{https://youtu.be/Xf0deGugNkE?si=Y4YKI60zH1UoD7bE}



Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι (Little House on the Prairie)

Κυκλοφορεί 9/07



Η δεμένη οικογένεια Ίνγκαλς χτίζει μια νέα ζωή στην Αμερικανική Δύση, εκεί όπου οι χαρές της φύσης και ο αγώνας για επιβίωση γίνονται ένα.

{https://youtu.be/jSds4Oi83Eg?si=FQ6OHLcucPvMZuzb}



Quarterback: Σεζόν 3 (Quarterback: Season 3)

Κυκλοφορεί 14/07

Η επιτυχημένη σειρά του Netflix επιστρέφει για να δώσει στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου αποκλειστική πρόσβαση στη σεζόν NFL 2025 εντός και εκτός γηπέδου.



The Hawk

Κυκλοφορεί 16/07



Στο κλείσιμο της καριέρας του, ο θρύλος του γκολφ Λόνι Χόκινς κυνηγά έναν τελευταίο μεγάλο τίτλο και συμπαρασύρει στο χάος όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα.

{https://youtu.be/sSRJ6PXHx88?si=v4AiHuOYbLl_UbWU}



Ο Χάρτης των Επιθυμιών (The Map of Longing)

Κυκλοφορεί 17/07



Προτού πεθάνει, η Λούθι φτιάχνει ένα παιχνίδι για την αδελφή της, Γκρέτα, που την ωθεί σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας – και προς τον γοητευτικό Γουίλ Τάκερ.

{https://youtu.be/qpXDZA7f3N4?si=A9ORLrpGwM_QTMOE}



Ανατριχιαστικά Ερωτευμένοι (Spooky in Love)

Κυκλοφορεί 18/07



Η σειρά ακολουθεί μια πλούσια κληρονόμο ξενοδοχείου και έναν εισαγγελέα που οδηγείται από την αίσθηση της δικαιοσύνης, οι οποίοι συνεργάζονται για να λύσουν υποθέσεις φόνων που περιλαμβάνουν ανήσυχα πνεύματα.



GIGN: Επίλεκτη Μονάδα (Elite Force)

Κυκλοφορεί 22/07



Όταν η μονάδα του δέχεται επίθεση, ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή που τον αναγκάζει να συγκρουστεί με το παρελθόν του.



Ο Πατέρας της Κόρης μου (My Daughter's Father)

Κυκλοφορεί 22/07



Ενώ η ζωή της κόρης της κινδυνεύει, μια γιατρός αναζητά δότη νεφρού και ανακαλύπτει μια μυστική σχέση και μια εξέταση DNA που θα μπορούσε να καταστρέψει δύο οικογένειες.



Ράνσομ Κάνιον: Σεζόν 2 (Ransom Canyon: Season 2)

Κυκλοφορεί 23/07

Τα πάθη είναι έντονα σε μια μικρή πόλη του Τέξας, καθώς τρεις οικογένειες μάχονται για τη γη τους, τις κληρονομιές τους και τους ανθρώπους που αγαπούν.

{https://youtu.be/2XKyPE92owY?si=xWjAsTCpR1xzhp05}



Κάουλιτζ & Κάουλιτζ: Σεζόν 3 (Kaulitz & Kaulitz: Season 3)

Κυκλοφορεί 23/07



Ιατρικές εξετάσεις, ένας επεισοδιακός γάμος και ένα ταξίδι στο παρελθόν που άργησε πολύ. Τα δίδυμα αδέλφια έρχονται αντιμέτωπα με τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής.

{https://youtu.be/g4qSaXDIyLg?si=a5-NjyIcjgI7_oeF}



Οργή (Wrath)

Κυκλοφορεί 29/07



Ένας πληγωμένος άντρας με αμνησία βρίσκει καταφύγιο σε έναν προπονητή MMA και ανεβαίνει στο ρινγκ, διχασμένος ανάμεσα σε ένα νέο μέλλον κι ένα παρελθόν που τον απειλεί.



Η Τελευταία Εργασία (Final Project)

Κυκλοφορεί 29/07



Νέο σχολείο, νέα αρχή. Όμως, μοχθηρές διαδικτυακές επιθέσεις και μια διεστραμμένη δοκιμασία γεννούν μια επικίνδυνη σχέση η οποία ωθεί την Ταμάρα προς την αλλαγή.



Βομβιστική Επίθεση στην Pan Am 103 (The Bombing of Pan Am 103)

Κυκλοφορεί 30/07



Η τραγική βομβιστική επίθεση σε υπερατλαντική πτήση πάνω από τη Σκωτία το 1988 ενώνει την τοπική αστυνομία και το FBI στο κυνήγι των δραστών. Από αληθινή ιστορία.

{https://youtu.be/5fYWCkoDSeU?si=a1PKAI0OudvTx3oR}

Coming Soon

Love Is Blind: UK: Season 2: Batch 3

Love is Blind: UK - After the Altar

Ταινίες του Netflix

Ενόλα Χολμς 3 (Enola Holmes 3)

Κυκλοφορεί 1/07



Η ντετέκτιβ Ενόλα Χολμς ταξιδεύει στη Μάλτα για να παντρευτεί, όμως τα σχέδιά της ανατρέπονται όταν η εξαφάνιση του Σέρλοκ την μπλέκει σε μια επικίνδυνη υπόθεση.

{https://youtu.be/n_pEJjq-9xQ?si=ezQEnB9Uq5eVI6eL}



Μέχρι Τέλους (Nothing to Lose)

Κυκλοφορεί 8/07



Έκανε τα πάντα για να γίνει μητέρα. Έτσι, όταν ο γιος της αρρωσταίνει, η Ζαντά δεν θα σταματήσει πουθενά προκειμένου να βρει δωρητή και να τον σώσει — με κάθε τίμημα.



Golden Kamuy: Η Επιδρομή στις Φυλακές του Αμπασίρι (Golden Kamuy -The Abashiri Prison Raid)

Κυκλοφορεί 13/07



Σε μια σκληρή μάχη για έναν θησαυρό, η Ασίρπα κι ο Σουγκιμότο πηγαίνουν στις Φυλακές Αμπασίρι, όπου τους περιμένουν ο Νόπερα-Μπο κι η αλήθεια για τον πατέρα της.



Εγώ Πριν από Εμένα (Me Before Me)

Κυκλοφορεί 16/07



Ένας μαθητής που παλεύει με πίεση, πανικό κι έναν απαιτητικό πατέρα συνειδητοποιεί μέσω μιας σχολικής εργασίας ότι η αλήθεια –κι όχι τα τρόπαια– ίσως τον απελευθερώσουν.



Πόθος (Desire)

Κυκλοφορεί 17/07



Όταν μια παντρεμένη δικηγόρος ξεκινά μια σχέση με τον προπονητή κολύμβησης της κόρης της, το πάθος μετατρέπεται σε ένα αρρωστημένο παιχνίδι όπου όλοι χάνουν τον έλεγχο.



Heartstopper Forever

Κυκλοφορεί 17/07



Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά για την παρέα του Τρούχαμ-Χιγκς. Καθώς ο Νικ κι ο Τσάρλι έρχονται πιο κοντά, ο νους τους πάει στο μέλλον μόλις χτυπά το τελευταίο κουδούνι.

{https://youtu.be/locuQ-skySE?si=n1J8ndpcXhSXXpH-}



23.000 Ζωές (23 000 Lives)

Κυκλοφορεί 17/07



Μια παρέα νέων σαλπάρει για τη Μεσόγειο για να σώσει πρόσφυγες – μια αποστολή που θα δοκιμάσει τις αντιλήψεις της ομάδας για τον νόμο και τη δικαιοσύνη.

{https://youtu.be/89dugTvBEWw?si=AlpMzOfNLzv_tyfm}



Συλλέκτης Χρεών (The Debt Collector)

Κυκλοφορεί 23/07



Βασανισμένος από το παρελθόν και μια θανάσιμη διάγνωση, ένας πρώην εισπράκτορας χρεών επιστρέφει στον υπόκοσμο για να προστατεύσει τα θύματα μιας βίαιης οργάνωσης.



72 Ώρες (72 HOURS)

Κυκλοφορεί 24/07



Για να σώσει την καριέρα του, ένας 40χρονος, στέλεχος εταιρείας μπλέκει κατά λάθος με μια παρέα εικοσάρηδων και καταλήγει σε ένα ξέφρενο bachelor πάρτι στο Μαϊάμι.

{https://youtu.be/N-J-HR3quc4?si=Mdw1NnShfh0ABcU4}



Οι Συνωμοσιολόγοι (Truthers)

Κυκλοφορεί 24/07



Μετά τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας της, η Ρουθ επιστρέφει στο πατρικό της και ξανασμίγει με τον αλλόκοτο πατέρα της που την κάνει να αναρωτηθεί τι συνέβη στ' αλήθεια.

{https://youtu.be/IvL0oT13djs?si=_8v1xKsTcSc_7odw}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Μιγκέλ Άνχελ Μπλάνκο: Οι 48 Ώρες που Άλλαξαν την Ισπανία (Miguel Ángel Blanco: The 48 Hours that Changed Spain)

Κυκλοφορεί 10/07



Ένα ντοκιμαντέρ για την απαγωγή του Μιγκέλ Άνχελ Μπλάνκο το 1997, που έκανε τον φόβο αντίσταση και διαμόρφωσε τη μάχη της Ισπανίας κόντρα στους τρομοκράτες της ETA.



Ναυάγιο: Εφιάλτης στη Θάλασσα (Shipwrecked: Nightmare at Sea)

Κυκλοφορεί 10/07



Ακυκλοφόρητο υλικό και μαρτυρίες επιζώντων αποτυπώνουν το ναυάγιο μιας πολυτελούς κρουαζιέρας το 2012 και τον όλεθρο που ακολούθησε, σε αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ.



Μια Τοξική Ερωτική Ιστορία (A Toxic Love Story)

Κυκλοφορεί 22/07

Απειλητικά email καταλήγουν σ' ένα σχέδιο εκδίκησης, όπου εμπλέκεται ένας νιόπαντρος ομοσπονδιακός αστυνομικός κι η πρώην κοπέλα του. Ένα ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος.



{https://youtu.be/9k9SYlMy9qs?si=KCL7WlZvgidPxz3K}

Netflix Live Events

MLB Home Run Derby 2026

Κυκλοφορεί 14/07



Οι καλύτεροι παίκτες του μπέιζμπολ δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και κυνηγούν τη δόξα ζωντανά από το Citizens Bank Park στη Φιλαδέλφεια.

Netflix Sports Series

WWE: Unreal: Σεζόν 3 (WWE: Unreal: Season 3)

Κυκλοφορεί 21/07



Με την απόσυρση του John Cena και τους τραυματισμούς, πώς διαγράφεται το μέλλον της πυγμαχίας; Μπείτε στα παρασκήνια των συντελεστών του WWE που ετοιμάζουν τα θεάματα.

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