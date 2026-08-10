Αρνητικό ρεκόρ θερμοκρασίας στις ΗΠΑ, με τη μισή χώρα να αντιμετωπίζει προβλήματα ξηρασίας.

Σε επίπεδα-ρεκόρ κινήθηκε η θερμοκρασία στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2026, ο οποίος καταγράφηκε ως ο θερμότερος μήνας στην ιστορία των μετρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA), η μέση θερμοκρασία στην ηπειρωτική χώρα έφτασε τους 24,9 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση από το 1895, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών δεδομένων.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 1936, ωστόσο η επίδοση του φετινού Ιουλίου το ξεπέρασε αισθητά. Η μέση θερμοκρασία ήταν περίπου 1,8 βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο του Ιουλίου κατά τον 20ό αιώνα.

Στη λίστα με τους θερμότερους Ιουλίους που έχουν καταγραφεί βρίσκονται επίσης οι χρονιές 2012, 2006 και 2022, στοιχείο που ενισχύει τις ανησυχίες των επιστημόνων για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στη Δύση

Το μεγαλύτερο θερμικό φορτίο καταγράφηκε στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, όπου οι θερμοκρασίες κινήθηκαν σημαντικά πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.

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Ιδιαίτερα έντονο ήταν το φαινόμενο στο Ουαϊόμινγκ, όπου η μέση θερμοκρασία ήταν κατά περίπου 2,8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα.

Παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες, σημαντικό μέρος της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπο και με ξηρασία. Με βάση τα στοιχεία της NOAA, περίπου το 48% της ηπειρωτικής επικράτειας επηρεάζεται από συνθήκες ξηρασίας διαφορετικής έντασης.

Τα νέα δεδομένα έρχονται να προστεθούν στη σειρά των ακραίων θερμοκρασιών που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια και ενισχύουν τον προβληματισμό για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή