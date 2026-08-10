Το βρέφος εντόπισαν οι γονείς του χωρίς τις αισθήσεις του.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/08) στα Τρίκαλα με τον θάνατο ενός βρέφους 15 μηνών, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Όπως μεταδίδει το trikalaopinion, η οικογένεια του άτυχου βρέφους το εντόπισε χωρίς της αισθήσεις του, καλώντας το 166.

Άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Τρικάλων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το 15 μηνών παιδί δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Φως στις συνθήκες και την αιτία που προκάλεσαν το θάνατο του βρέφους αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση, μετά τη διενέργεια της προγραμματισμένης νεκροψίας-νεκροτομής. Την προανάκριση για τη διακρίβωση των συνθηκών έχει αναλάβει η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.