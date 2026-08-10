Το παιδί υπέστη κατάγματα και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Τυχερό μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένα παιδάκι 2,5 ετών στην Πάτρα, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, αλλά η πτώση του ανακόπηκε από ένα δέντρο.

Όπως μεταδίδει το tempo24, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Παραλίας Πατρών, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το μικρό παιδί βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού.

Κατά την πτώση, το παιδί έπεσε πάνω σε δέντρο, γεγονός που φαίνεται πως ανέκοψε σημαντικά την πρόσκρουση και απέτρεψε σοβαρότερο τραυματισμό.

Το παιδί υπέστη κατάγματα και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση.