Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα λόγω του σεισμού.

Περισσότεροι από 100 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) την δυτική Κολομβία.

Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Abelardo De La Espriella, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έχει φτάσει πλέον τους 111, αναφέρει το Reuters. Τουλάχιστον τρία παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών στη Βάλε ντελ Κάουκα, δήλωσε η κυβερνήτης της περιοχής, Dilian Francisca Toro.

Την ίδια ώρα 87 είναι οι τραυματίες και 61 κτίρια κατέρρευσαν, πρόσθεσε ο πρόεδρος της χώρας, σημειώνοντας ότι η διάσωση των επιζώντων είναι η προτεραιότητά του.

{https://x.com/IIGEAac/status/2086830345060540485}

{https://x.com/PMT67/status/2086888317077848408}

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Ο νέος πρόεδρος - υποστηρικτής του Τραμπ, που ανέλαβε καθήκοντα μόλις στις 7 Αυγούστου, απευθύνθηκε «στον κολομβιανό λαό που περνάει δύσκολες στιγμές σήμερα».

{https://x.com/Jupacg/status/2086806363435356393}

«Θέλω να πω αυτο δεν είστε μόνοι», έγραψε ο De La Espriella στο X. «Έχετε έναν πρόεδρο που νοιάζεται βαθιά για τον λαό του και που θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να σας προστατεύσει, να σας στηρίξει και, μαζί, να βοηθήσει τις πληγείσες περιοχές να σταθούν ξανά στα πόδια τους».

{https://x.com/ABDELAESPRIELLA/status/2086872024941502582}

«Εθνική καταστροφή»

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα λόγω του σεισμού, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

{https://x.com/realdavidonline/status/2086867170559181257}

Η κήρυξη δίνει στον πρόεδρο της χώρας ορισμένες ειδικές εξουσίες για την έκδοση εκτελεστικών διαταγμάτων, σύμφωνα με την κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo. Η απόφαση ελήφθη αφού ο πρόεδρος της Κολομβίας, Abelardo De La Espriella, έσπευσε από το σπίτι του στην πρωτεύουσα Μπογκοτά μετά από έκτακτη συνεδρίαση που συγκάλεσε για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

{https://x.com/joeltorresDO/status/2086834030859694331}

Οι γεωλογικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Κολομβίας ανέφεραν ότι ένας σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:34 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, με επίκεντρο το δυτικό τμήμα Chocó. Έγινε επίσης αισθητός στη γειτονική Βενεζουέλα, η οποία δεν έχει συνέλθει ακόμα από τον φονικό διπλό σεισμό στις 24 Ιουνίου με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες.

Νωρίτερα η τοπική κυβερνήτης στην περιφέρεια Choco που επλήγη ιδιαίτερα από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ μετέφερε την είδηση για τέσσερις ακόμη νεκρούς στην περιοχή της. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μανισάλες.

{https://x.com/NubiaCarolinaCC/status/2086844329826378129}

Εικόνες που φθάνουν από τα διεθνή πρακτορεία δείχνουν ανθρώπους να ψάχνουν κάτω από συντρίμμια για ίχνη ζωής καθώς άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων και των τραυματιών.

{https://x.com/NoticiasCaracol/status/2086867137465917578}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dklbwxrjqpop?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συντρίμμια στο αεροδρόμιο

Σοκάρουν οι εικόνες από το Διεθνές Αεροδρόμιο Matecaña της πόλης Περέιρα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στην Κολομβία.

Οι εικόνες από το αεροδρόμιο απεικονίζουν τη σφοδρότητα του σεισμού ενώ μέσα από τα συντρίμμια οι άνθρωποι προσπαθούν να βγουν από το κτίριο.

{https://x.com/UltimaHoraCR/status/2086811175489077423}

Στην πόλη Περέιρα, 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έχουν εγκλωβιστεί σε κτίρια που κατέρρευσαν, δήλωσε ο δήμαρχος Μαουρίτσιο Σαλαζάρ στο Caracol Radio. Στη Μανισάλες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, όπως ανέφερε o δήμαρχος Χόρχε Εντουάρντο Ρόχας σε συνέντευξή του στο Blu Radio.

{https://x.com/AlertaNews24/status/2086809691464593811}

Ο σημερινός σεισμός είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία της χώρας.

Σε ανάρτηση στο X, η υπηρεσία ανέφερε ότι ο σεισμός έχει «γίνει ευρέως αισθητός σε διάφορες περιοχές της χώρας και σε γειτονικές χώρες όπως η Βενεζουέλα, ο Ισημερινός και ο Παναμάς». Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί δύο μετασεισμοί, μεγέθους 2,8 και 4,8 Ρίχτερ, ανέφερε. Η υπηρεσία δήλωσε ότι θα παράσχει «επίσημες και έγκαιρες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμα νέα δεδομένα».

{https://x.com/05t1n40/status/2086813428987969581}

Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:34 π.μ. ώρα Κολομβίας περίπου 5 χλμ ανατολικά του Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ. Η Nubia Carolina Córdoba-Curi, κυβερνήτης της περιοχής Chocó, ανέφερε στα social media ότι υπήρξαν τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα της περιοχής όπου ζουν περίπου 140.000 άνθρωποι.

{https://x.com/ELTIEMPO/status/2086801568511234280}

Λόγω του σεισμού έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους έξι αεροδρόμια στη χώρα.

Live εικόνα από τη Μπογκοτά

{https://www.youtube.com/watch?v=3v7czoZmAsg}

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την Μπογκοτά, 240 χλμ μακριά, ακόμη και σε ορισμένα μέρη της γειτονικής Βενεζουέλας, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς εκεί.

{https://x.com/sebastiansivag/status/2086804047432982941}

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή τοπική ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

{https://x.com/ColombiaOscura/status/2086800655562232127}

{https://x.com/ABDELAESPRIELLA/status/2086823846384906312}

{https://x.com/JorgeERojasG/status/2086822102515032214}

Οι κάτοικοι της πόλης Μανιζέλες έχουν κληθεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια έχουν επίσης ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της πόλης στο X. «Ένα προσωρινό καταφύγιο έχει δημιουργηθεί στο Greater Coliseum για άτομα που χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος. Όσοι το χρειάζονται μπορούν να πάνε σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε σε ξεχωριστή ανάρτηση.

Με πληροφοριές του Reuters/Guardian/BBC