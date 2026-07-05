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Στη φωτιά στην Οινόη επιχειρούν 155 πυροσβέστες και 14 εναέρια.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν για ακόμη μια φορά οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη φορά στην περιοχή της Οινόης. Η φωτιά έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με τον κο Δρίκο, δήμαρχο Μάνδρας που μίλησε στην ΕΡΤ, υπάρχουν καταγγελίες ότι η «φωτιά ξέσπασε κοντά στην παλαιά εθνική όταν επιβάτες αυτοκινήτου πέταξαν τσιγάρο ή κάποιο άλλο εύφλεκτο υλικό».

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Οινόη

Λίγο πριν τις 17:00 ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στην Μάνδρα Αττικής και πλέον επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 39 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

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Επίσης μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.) μεταβαίνουν για συνδρομή στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και πλέον, κατά κύριο λόγο, εξελίσσεται σε δασική έκταση, με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις και έχει αναπτύξει δυναμική με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.

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Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται απο το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και Κινητό Επιχειρησιακο Κεντρο Επιτήρησης drone.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών - Θήβας. Τέλος, δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Προς Καρούλι και Θέα η φωτιά στην Οινόη

Το «112»

{https://x.com/112Greece/status/2073762968341254499}

Η φωτιά καίει πευκόφυτη περιοχή και είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά.

Η ανταπόκριση από την ΕΡΤ

{https://exchange.glomex.com/video/v-djqozqionmzl?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Βίντεο από την περιοχή που ξέσπασε η φωτιά

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εικόνες από την περιοχή (Πηγή φωτό Meteo Hellas)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Διακοπή κυκλοφορίας

Λόγω της φωτιάς, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων:

-Στην Π.E.O. Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμανού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα,

-Στην Π.E.O. Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας «Λινάρδος», ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια,

-Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (CYCLON), ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.