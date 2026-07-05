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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στο Δροσερό Ξάνθης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Πολλές μικρές εστίες, σε ξερά χόρτα, δίπλα ακριβώς από κατοικίες, ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα. Ωστόσο χάρις στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και στην κατεύθυνση του ανέμου, δεν απειλήθηκαν οικίες και ζωές.

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