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Στην συγκεκριμένη περιοχή σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός στην κατηγορία 4.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στη Χαλκίδα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Μηνά, στη θέση Μπουρνώντα.

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομαδές πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος μεταβαίνουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικοπτερα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής απο την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές και εξελίσσεται σε ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους πλησίον της παραλίας.

Στις 13:51 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στον Μπουρνώντα Χαλκλιδας.

{https://x.com/112Greece/status/2073727436940792213}

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djqlh20l35gx?integrationId=40599y14juihe6ly}