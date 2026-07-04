Δείτε το νέο ΦΕΚ με τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των βοηθών τους.

Το νέο ΦΕΚ με τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των βοηθών τους ανακοινώθηκε και όπως προκύπτει έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, ως σημείο αναφοράς λαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.

Με βάση αυτό το ποσό:

Οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και των εν ενεργεία και τιτουλάριων Μητροπολιτών, καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, δηλαδή σε 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Οι Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επίσκοποι θα λαμβάνουν το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, γεγονός που αντιστοιχεί σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.

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Με τη νέα ρύθμιση εγκαταλείπεται το προηγούμενο, αυτόνομο μισθολογικό καθεστώς και οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται άμεσα με το γενικό πλαίσιο, που διέπει τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.

νόμου προβλέπει ρητά ότι «πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή», καταργώντας το προηγούμενο καθεστώς, στο οποίο μπορούσαν να προβλέπονται επιπλέον αποζημιώσεις ή επιδόματα.

Μεταξύ των παροχών που παύουν να καταβάλλονται περιλαμβάνονται:

έξοδα παράστασης και κίνησης,

αποζημιώσεις για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα,

κάθε άλλη πρόσθετη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προγενέστερες διατάξεις.

Ως αποτέλεσμα, οι αποδοχές διαμορφώνονται πλέον ως ενιαίες και «κλειστές», χωρίς πρόσθετες οικονομικές παροχές.

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από 1/7/26, ενώ έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις ακόμη και στους κόλπους της εκκλησίας.

Δείτε το ΦΕΚ

«Απέναντι» στη ρύθμιση οι Μητροπολίτες Κισσάμου και Κυθήρων

Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του στη ρύθμιση. «Οι πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι σε μια εποχή κατά την οποία πολλοί πολίτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόμη και στις βασικές τους ανάγκες, η συζήτηση για αυξήσεις στις αποδοχές των Μητροπολιτών στέλνει λάθος μήνυμα προς την κοινωνία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να αξιοποιήσει προσωπικά την αύξηση, αλλά θα διαθέτει το σχετικό ποσό για τη δημιουργία κοινωνικών δομών και τη στήριξη ευάλωτων πολιτών. Με την απόφασή του επιχείρησε να καταδείξει ότι προτεραιότητα της Εκκλησίας θα πρέπει να παραμένει η κοινωνική προσφορά και όχι η μισθολογική ενίσχυση των ιεραρχών.

Οι δύο παρεμβάσεις ήρθαν να επιβεβαιώσουν πληροφορίες που έκαναν λόγο για προβληματισμό και διαφωνίες στο εσωτερικό της Ιεραρχίας σχετικά με τη σκοπιμότητα και τη συγκυρία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

Υπέρ ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στον αντίποδα, ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος υπερασπίστηκε δημόσια τη ρύθμιση με άρθρο του στην εφημερίδα «Ελευθερία», υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό με εσφαλμένα δεδομένα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν πρόκειται για «προνόμιο» που απονέμεται στους αρχιερείς, αλλά για μια προσπάθεια εξορθολογισμού του υφιστάμενου μισθολογικού καθεστώτος, το οποίο παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητο επί σειρά ετών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει βασίζεται περισσότερο σε εντυπώσεις παρά στα πραγματικά δεδομένα που διέπουν το μισθολογικό καθεστώς των ιεραρχών.