Από 60% έως 95%- Εκτός Συνταγματικής Αναθεώρησης ο πλήρης διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας -Αναδημοσίευση από τον "Ριζοσπάστη".

Σαφείς προεκλογικές σκοπιμότητες προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει από 60% έως 95% τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών, με το αίτημα περί πλήρους διαχωρισμού Κράτους-Εκκλησίας μα μην συζητείται καν στη Συνταγματική Αναθεώρηση! Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον "Ριζοσπάστη":

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης για αυξήσεις από 60% έως και 95% στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές των ανώτερων κληρικών, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά βγάζουν τον μήνα με το ζόρι.

Και αποτελεί τεράστια πρόκληση για τους εργαζόμενους η απόφαση αυτή, που ουσιαστικά διπλασιάζει τους μισθούς τους, αγγίζοντας τις 5.000 ευρώ, τη στιγμή που οι λεηλατημένοι από την ακρίβεια και τη φοροληστεία μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι στα επίπεδα προ δεκαετιών και χωρίς πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων και του 13ου και 14ου μισθού. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει και ενόψει της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης το δίκαιο αίτημα για πλήρη διαχωρισμό Κράτους - Εκκλησίας, όπως μόνο το ΚΚΕ επιμένει να προτείνει.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και για τις εισοδηματικές ενισχύσεις προς τις οικογένειες, τους συνταξιούχους και άλλες ευπαθείς ομάδες, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέπει, ουσιαστικά, ότι αυξάνονται και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 90% των συνολικών μηνιαίων μεικτών αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου (5.191 ευρώ).

Σήμερα, οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου (βασικός μισθός 2.740 ευρώ + έξοδα παράστασης 100 ευρώ + επίδομα διδακτορικού 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ) ανέρχονται σε 2.840 - 2.915 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές του κάθε μητροπολίτη διαμορφώνονται μεταξύ 2.400 - 2.475 ευρώ μηνιαίως (βασικός μισθός 2.350 ευρώ + έξοδα παράστασης 50 ευρώ + επίδομα διδακτορικού 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ). Με τον καθορισμό του συνόλου των αποδοχών στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ, οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές αυξάνονται κατά 60,27% έως 64,5% για τον Αρχιεπίσκοπο και κατά 88,8% έως 94,65% για τον κάθε μητροπολίτη.

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Αναλυτικά το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει τα εξής:

Στο άρθρο 145 του ν. 4472/2017 (Α' 74), περί αποδοχών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 145 διαμορφώνεται ως εξής:

1. Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζονται ως εξής:

α) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών ορίζονται στο ύψος του ενενήντα τοις εκατό (90%) του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (σ.σ. 5.191 ευρώ), περί ανωτάτων ορίων αποδοχών.

β) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές των Τιτουλάριων Επισκόπων και των Βοηθών Επισκόπων ορίζονται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αποδοχών της περ. α).

2. Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή».