«Να γίνει άμεσα χωρισμός Εκκλησίας και Κράτους και η κυβέρνηση να πάρει θαραλέες αποφάσεις για την εκκλησιαστική περιουσία», ζητά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Με αφορμή την πρόθεση της κυβέρνησης για αύξηση στους μισθούς του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών της Εκκλησίας, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κάνει λόγο για «golden boys».

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ζητά: Να αρνηθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και οι υπόλοιποι Ιεράρχες τις προκλητικές αυξήσεις τους, να γίνει άμεσα διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους και η κυβέρνηση να πάρει θαρραλέες αποφάσεις για την εκκλησιαστική περιουσία, που θα κερδίσει το Δημόσιο και τέλος τα προοδευτικά κόμματα να πάρουν επιτέλους θέση και να βάλουν φραγμό στις εξοργιστικές αυξήσεις της εκκλησιαστικής ιεραρχίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως υπάρχουν golden boys σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις με συμμετοχή του δημοσίου, στους οποίους η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δώσει τα τελευταία χρόνια υπέρογκες αυξήσεις.

Τώρα μάθαμε πως θα υπάρχουν και golden boys στην Εκκλησία.

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Με βάση νομοσχέδιο του κ. Πιερρακάκη ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες και οι Τιτουλάριοι Μητροπολίτες θα πάρουν αυξήσεις στους μισθούς τους από 60 έως 95%! Και φυσικά αυτές θα τις πληρώσουμε πάλι εμείς.

Την ίδια ώρα οι υπάλληλοι του δημοσίου αγωνιούν πώς θα βγάλουν το μήνα, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να τους δώσει τον 13ο και τον 14ο μισθό. Οι όποιες αυξήσεις, δε στους κατώτατους μισθούς δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που θα πάρουν οι ιεράρχες, ενώ γενικά οι μισθοί σε όρους αγοραστικής δύναμης βρίσκονται στον πάτο της Ευρώπης.

Οι αυξήσεις είναι προκλητικές. Και η κυβέρνηση προχωρά σε αυτές ώστε στις κάλπες να έχει μαζί της την «Δεξιά του Κυρίου»

Γι αυτό πρέπει εδώ και τώρα

Να αρνηθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και οι υπόλοιποι Ιεράρχες τις προκλητικές αυξήσεις τους.

Να γίνει άμεσα χωρισμός Εκκλησίας και Κράτους και η κυβέρνηση να πάρει θαραλέες αποφάσεις για την εκκλησιαστική περιουσία, που θα κερδίσει το Δημόσιο.

Τα προοδευτικά κόμματα να πάρουν επιτέλους θέση και να βάλουν φραγμό στις εξοργιστικές αυξήσεις της εκκλησιαστικής ιεραρχίας».

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