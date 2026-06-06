Για τη Νέα Αριστερά, υπογράμμισε, το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει μια συνθετική διαδικασία.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη, μίλησε για τη ρευστότητα στις πολιτικές εξελίξεις, παρατηρώντας πως από τη μία υπάρχει η διαδικασία των διασπάσεων, αλλά οι διασπάσεις αυτές δημιουργούν και συνθήκες ανασύνθεσης.

«Πρόκειται για μια διαδικασία ρευστή μεν, αλλά συνθετική δε, μέσα από την οποία τα πολιτικά υποκείμενα τοποθετούνται ξανά στο πολιτικό σκηνικό με τον τρόπο που θεωρούν ότι ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των πολιτικών ακροατηρίων αλλά και της κοινωνίας», είπε.

Για τη Νέα Αριστερά, υπογράμμισε, το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει μια συνθετική διαδικασία. Μέσα στη συνθήκη της κρίσης και της πολυδιάσπασης, όπως είπε, πρέπει να προκύψει διάθεση για διάλογο και κοινή δράση «επί τη βάσει προγράμματος».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι το κόμμα προσέρχεται δημόσια με πρόταση συνεργασίας πάνω σε συγκεκριμένα προγραμματικά σημεία που αφορούν τη στέγαση, την ενέργεια, την ακρίβεια, τη φορολογία και την ειρήνη στην περιοχή. Όπως είπε, η πρόταση αυτή απευθύνεται σε όσους επιθυμούν προγραμματικά να προσέλθουν σε μια τέτοια συζήτηση, ώστε να αναζητηθεί κοινός τόπος.

Παράλληλα σημείωσε ότι η ανάγκη αυτή αφορά όσους έχουν την αγωνία να υπάρχει ισχυρή Αριστερά την επόμενη μέρα, τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία. Τόνισε επίσης ότι «η πρόταση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της σαφέστατης οριοθέτησης που έχει κάνει η Νέα Αριστερά απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΛ.ΑΣ., για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους».

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Όπως είπε, η σημερινή περίοδος δεν είναι περίοδος στην οποία μπορεί κανείς να πολιτεύεται «τσαλαβουτώντας σε θολά νερά δεξιά και αριστερά, με προτάσεις που στρογγυλοποιούνται και προσπαθούν να φανούν ευχάριστες σε όλα τα ακροατήρια».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι στην κοινωνία υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και ένας καθημερινός αγώνας πολιτών και επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στην κρίση του κόστους ζωής. Για αυτόν τον λόγο, «η Νέα Αριστερά θεωρεί ότι χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, τα καρτέλ στην ενέργεια, τη στεγαστική κρίση, τον πληθωρισμό και τις εργασιακές σχέσεις, ώστε να μπορέσει να υπάρξει πραγματική διέξοδος».

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι η Αριστερά έγινε πλειοψηφική δύναμη στην κοινωνία όταν μίλησε καθαρά, συγκρούστηκε και δεν προσπάθησε να στρογγυλοποιήσει τον λόγο της. Όπως είπε, με αυτόν τον τρόπο ενέπνευσε την κοινωνία, κινητοποίησε τους πολίτες και κατάφερε να βάλει μπροστά τη δυνατότητα μιας αλλαγής.

Σημείωσε, δε, πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο κόμματα, το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, τα οποία εμφανίζονται δημοσκοπικά σε ένα εύρος γύρω στο 10% με 15%. Αν αυτά τα δύο κόμματα επιθυμούσαν πραγματικά να ανατρέψουν τον κ. Μητσοτάκη και να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο, τότε, όπως σημείωσε, «το καλύτερο σήμα που θα έδιναν σε όλους θα ήταν αυτά τα δύο κόμματα να συνεργαστούν».

«Eίναι άδικο να μεταφέρεται η ευθύνη σε μικρότερες πολιτικές δυνάμεις, όπως η Νέα Αριστερά, για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου συνεργασίες», υπογράμμισε.

Από τη δική της πλευρά, όπως είπε, «η Νέα Αριστερά έχει ως στόχο να κρατηθεί η Αριστερά ζωντανή στην κοινωνία με προτάσεις, οι οποίες να απαντάνε στα προβλήματα της κοινωνίας».