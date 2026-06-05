Κοινωνικά και περιβαλλοντικά επιζήμια η επιμονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της αντιπολίτευσης - στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, σχολιάζει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Υπενθύμιση ότι η περιβαλλοντική και κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ, επηρεάζοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων και διαμορφώνοντας τις συνθήκες ζωής των επόμενων γενεών, χαρακτηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρει πως «στην Ελλάδα, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται όλο και πιο ορατές. Η αύξηση της θερμοκρασίας, οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας και η ερημοποίηση απειλούν την αγροτική παραγωγή, τα οικοσυστήματα και την επάρκεια των υδάτινων πόρων. Το νερό αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα δημόσια αγαθά του 21ου αιώνα και η προστασία του αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας».

Συμπληρώνει πως «την ίδια στιγμή, οι καταστροφικές πυρκαγιές και οι επαναλαμβανόμενες πλημμύρες αποκαλύπτουν τα όρια ενός μοντέλου που δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των συνεπειών αντί για την πρόληψη. Η προστασία των δασών, η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και ένας σύγχρονος χωροταξικός σχεδιασμός που σέβεται τα φυσικά όρια του τόπου».

Επικρίνοντας την κυβερνητική και αντιπολιτευτική πολιτική ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογραμμίζει στη συνέχεια πως «την ώρα που η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί για την ανάγκη ταχείας απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, η επιμονή του ελληνικού πολιτικού συστήματος -κυβέρνησης Μητσοτάκη και αντιπολίτευσης- στις εξορύξεις υδρογονανθράκων συνιστά μια επιλογή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά επιζήμια. Αντίστοιχα, το τσιμέντωμα των ακτών, η υπερεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου και η εμπορευματοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου στο όνομα μιας στενά ορισμένης «ανάπτυξης» υπονομεύουν το ίδιο το φυσικό κεφάλαιο της χώρας.

»Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι πολυτέλεια αλλά ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί τα πιο ευάλωτα άτομα είναι εκείνα που πλήττονται πρώτα και περισσότερο από την κλιματική κρίση, την ενεργειακή φτώχεια, την έλλειψη νερού, τις φυσικές καταστροφές και την υποβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα απαιτείται ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα. Με προστασία των κοινών αγαθών, βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, ενεργειακή μετάβαση με κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρές δημόσιες υποδομές, βιώσιμες πόλεις και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον τους» προσθέτει στην ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και καταλήγει λέγοντας πως «η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι όμως και μία μια ημέρα διεκδίκησης. Γιατί η μάχη για το περιβάλλον είναι ταυτόχρονα μάχη για τη δημοκρατία, την ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή και το μέλλον της χώρας.

Δεν υπάρχει κοινωνική ευημερία χωρίς οικολογική βιωσιμότητα. Και δεν υπάρχει βιώσιμο μέλλον χωρίς πολιτικές που βάζουν τη ζωή, τον άνθρωπο και τη φύση πάνω από το βραχυπρόθεσμο κέρδος».

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