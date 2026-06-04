Η Νέα Αριστερά ανοίγει τη συζήτηση για μια Αριστερά που μπορεί να σταθεί απέναντι στην κυριαρχία της Δεξιάς και την άνοδο της Ακροδεξιάς.

Εκδήλωση με τίτλο «Η Αριστερά σε σταυροδρόμι», διοργανώνει η Νέα Αριστερά την Τρίτη 9 Ιουνίου, στις 19:30, στο Πάρκο Ελευθερίας, πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, θα συζητήσει με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Μανιάτη και Γιάννη Αλμπάνη, καθώς και με την Ελευθερία Αγγέλη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστερά ανοίγει τη συζήτηση για μια Αριστερά που μπορεί να σταθεί απέναντι στην κυριαρχία της Δεξιάς και την άνοδο της Ακροδεξιάς.

Τίτλοι τέλους για την ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη 4 Ιουνίου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς έριξε και επίσημα τίτλους τέλους, καθώς ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια οι ανεξαρτητοποιήσεις των Αλέξη Χαρίτση, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεϊν Ζεϊμπέκ, Νάσου Ηλιόπουλου και Δημήτρη Τζανακόπουλου.

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Τη διάλυση της ΚΟ της ΝΕΑΡ σχολίασε σκωπτικά σε παρέμβασή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Εμείς λυπόμαστε που διαλύθηκε η ΚΟ της ΝΕΑΡ. Δεν είναι κέρδος για τη δημοκρατία όταν διαλύονται ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης; Δύο είναι. Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται που προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μάλιστα συνέχισε την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Είναι αλγεινό αυτό που συμβαίνει από έναν πρώην πρωθυπουργό που παραβίασε και την εντολή του ως πρωθυπουργός και ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρωτοφανές να θες να διαλύσεις την αντιπολίτευση και αυτό έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων».





