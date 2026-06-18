Σφραγίστηκε το εστιατόριο, προς απέλαση ο ιδιοκτήτης που γρονθοκόπησε τη 68χρονη.

Εντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο στο οποίο φαίνεται ιδιοκτήτης τουρκικού εστιατορίου στην Οδησσό της Ουκρανίας να γρονθοκοπά 68χρονη γυναίκα.

Το συμβάν σημειώθηκε στο εστιατόριο Turkuaz, που βρίσκεται στην πολυσύχναστη οδό Deribasovskaya Street. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 68χρονη έκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της έντονης όχλησης που προκαλούσαν οι οικοδομικές εργασίες δίπλα στο εστιατόριο.

Ακολούθησε έντονος καβγάς μεταξύ της γυναίκας και του δράστη, που είναι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου.

Οι εικόνες που προκάλεσαν οργή

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν φαίνεται ο δράστης να σπρώχνει επανειλημμένα την ηλικιωμένη γυναίκα, να τη χτυπά και να τη σέρνει από τα μαλλιά. Οι κάμερες κατέγραψαν επίσης ότι ο άνδρας συνέχισε την επίθεση ακόμη και όταν παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να παρέμβουν.

Μετά τη διάδοση των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό προκάλεσε ευρεία κατακραυγή.

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Σφραγίστηκε το εστιατόριο

Σύμφωνα με την Haberler, μετά το περιστατικό σφραγίστηκε το εστιατόριο Turkuaz. Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την επίθεση και ανέφεραν ότι εξετάζουν την υπόθεση σε όλες τις διαστάσεις της.

Απέλαση του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με το intent.press, η Περιφερειακή Υπηρεσία Μετανάστευσης της Οδησσού ανακάλεσε την άδεια μετανάστευσης στην Ουκρανία που είχε χορηγηθεί στον δράστη της επίθεσης, τον Τούρκο υπήκοο Γιλντίζ Ουγκούρ.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετανάστευσης, αποφασίστηκε επίσης η ακύρωση, ανάκληση και καταστροφή της άδειας μόνιμης διαμονής του στην Ουκρανία, η οποία είχε εκδοθεί βάσει της συγκεκριμένης άδειας μετανάστευσης.

«Στις 13 Ιουνίου, ο Τούρκος πολίτης Γιλντίζ Ουγκούρ, γεννημένος το 1968, διέπραξε ποινικό αδίκημα σε βάρος της Ουκρανής πολίτη Ναταλία Ιβάνιβνα, γεννημένης το 1958. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, παραβίασε κατάφωρα τη δημόσια τάξη, επιδεικνύοντας προφανή περιφρόνηση προς την κοινωνία, με ιδιαίτερη θρασύτητα και χρήση σωματικής βίας», ανέφερε η Υπηρεσία Μετανάστευσης.