Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά με αφορμή την πανελλαδική του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την εργασία στην Ελλάδα.

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά θυμίζει την δήλωση της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως στις 20 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, δήλωνε τότε η υπουργός «Αρκεί να σας πω ότι μόνο πέρυσι είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. [...] Πρώτον, αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων, αμείβεται ο εργαζόμενος. Εμένα αυτό με νοιάζει: να αμείβεται για τον χρόνο που δουλεύει».

Όπως όμως αναφέρει η νέα πανελλαδική έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «αποκαλύπτεται η αλήθεια πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς».

* Περισσότεροι από ένας στους τρεις εργαζόμενους (35,5%) εργάζονται πέρα από το κανονικό τους ωράριο.

* Από όσους εργάζονται επιπλέον ώρες, το 43,4% δεν λαμβάνει άμεση χρηματική αμοιβή για τις υπερωρίες του.

* Για τις γυναίκες, το ποσοστό της εντελώς απλήρωτης πρόσθετης εργασίας φτάνει στο 41,1%, έναντι 29,9% για τους άνδρες.

Συνεχίζει την ανακοίνωση λέγοντας «Η εργασιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι χτισμένη πάνω στην εργοδοτική αυθαιρεσία, την εξαήμερη εργασία και το 13ωρο. Για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, το να εργάζεσαι στην Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη σημαίνει περισσότερες ώρες δουλειάς, απλήρωτη εργασία, διαρκή εξάντληση, σοβαρή επιβάρυνση της υγείας και 72 νεκρούς στο πρώτο εξάμηνο του 2026».

«Και όλα αυτά ενώ η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποδεικνύεται ένα κακό αστείο. Με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς διαλυμένους, ολοένα και περισσότεροι εργοδότες υποχρεώνουν τους εργαζομένους τους να «χτυπούν» την κάρτα, αλλά να παραμένουν στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και να εργάζονται χωρίς να δηλώνονται οι υπερωρίες τους».

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Και καταλήγει «Η Νέα Αριστερά απαιτεί την πλήρη καταγραφή και πληρωμή κάθε ώρας εργασίας, την ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας και την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, προτείνει την καθιέρωση 32ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, την κατάργηση των νόμων που θεσμοθέτησαν την εξαήμερη εργασία και το 13ωρο, καθώς και την αναδιοργάνωση και ουσιαστική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας».