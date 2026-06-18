«Υπάρχει η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Βολές» προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την στάση τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έκθεση για την Τουρκία εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι «έπεσαν οι μάσκες» τόσο για την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση στα εθνικά θέματα όσο και για τη στάση ευρωβουλευτών που, όπως είπε, «διεκδικούν το μονοπώλιο στην πατριωτική συνείδηση».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία «δικαιώνει απολύτως τις ελληνικές θέσεις» και διαψεύδει, όπως είπε, όσους κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «ενδοτισμό» στην εξωτερική πολιτική. Τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, «αλλά δεν υποχωρεί», ενώ, όπως σημείωσε, «διεκδικεί και μεγαλώνει ουσιαστικά τη χώρα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στην ψήφο των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Όπως είπε, την έκθεση υπερψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ την καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Ανέφερε επίσης ότι απείχαν ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κ. Φράγκος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σαλβανίδης και κυρία Κουντουρά, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, κύριοι Αλαβάνος, Νικολάου και Παπαδάκης, καθώς και η κυρία Λατινοπούλου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι την έκθεση καταψήφισε και η ευρωομάδα «Πατριώτες», στην οποία ανήκει η κυρία Λατινοπούλου. «Υπάρχει η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας, που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άρθρο 16 και Συνταγματική Αναθεώρηση

Σε ερώτηση για το άρθρο 16 και τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά το ΠΑΣΟΚ «να σταματήσουν να παίζουν με τις λέξεις». Υποστήριξε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 έχει καθυστερήσει «δεκαετίες ολόκληρες» εξαιτίας της στάσης του ΠΑΣΟΚ πριν από περίπου 20 χρόνια, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δόθηκε ήδη λύση με τη νομοθέτηση των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, αλλά προσέθεσε ότι η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει κατ' ελάχιστον να οδηγήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16. «Να σταματήσει η χώρα να αποτελεί και σε επίπεδο Συντάγματος μια θλιβερή εξαίρεση», είπε, τονίζοντας ότι ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα πρέπει να έχει αυτό το δικαίωμα.

Ακρίβεια και PosoKanei

Για την ακρίβεια και τη νέα πλατφόρμα «Πόσο Κάνει», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αν επρόκειτο για τη μοναδική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, θα ήταν «άνευ ουσίας». Ωστόσο, όπως είπε, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα, η πλατφόρμα αποτελεί «ένα ακόμα όπλο στον καταναλωτή».

Εξήγησε ότι μέσω της πλατφόρμας ο πολίτης μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο ανά προϊόν και σούπερ μάρκετ, αλλά και για ένα σύνολο προϊόντων, να βλέπει πού μπορεί να το προμηθευτεί φθηνότερα, να κάνει συγκρίσεις από μέρα σε μέρα και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία εφαρμογή. «Αν πιστεύαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη και πιο επίμονη εισαγόμενη ακρίβεια των τελευταίων δεκαετιών με μία εφαρμογή, θα ήμασταν σε άλλο σύμπαν», είπε. Προσέθεσε ότι η βασική απάντηση είναι οι αυξήσεις εισοδημάτων, οι έλεγχοι, τα πρόστιμα και έκτακτα μέτρα, όπως το πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, που ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Ογκολογική φροντίδα

Αναφερόμενος στο θέμα της ογκολογικής φροντίδας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε σε τρισέλιδο σημείωμα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο, όπως είπε, περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία. Σε ερώτηση για το αν υπάρχει αριθμητικός στόχος στελέχωσης, με αφορμή αναφορά ότι η Ελλάδα έχει 641 νοσηλευτές ανά 1.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου έναντι διπλάσιου αριθμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντησε ότι «τα έχει όλα αναλυτικά το σημείωμα».

Στενά του Ορμούζ

Για τα Στενά του Ορμούζ και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να πει, ούτε μπορεί να σχολιάσει επιχειρησιακά ζητήματα, εφόσον δεν υπάρχει κάτι «απτό και συγκεκριμένο από τα αρμόδια όργανα».

Εργατικά ατυχήματα

Σε ερώτηση για τα εργατικά ατυχήματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε δημοσιευμένο πίνακα της Eurostat, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα με τα λιγότερα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη. Τόνισε ότι ακόμη και ένας τραυματισμός ή θάνατος εργαζομένου εν ώρα εργασίας είναι τραγικό γεγονός, αλλά υποστήριξε ότι η πραγματικότητα «δεν έχει καμία σχέση με αυτά που διαδίδονται».

Όταν ρωτήθηκε για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που αποδίδονται σε παθολογικά ή τροχαία αίτια, σημείωσε ότι η μέθοδος διάκρισης ισχύει σε όλη την Ευρώπη και δεν αποτελεί «αυθαίρετη ελληνική εφεύρεση». Όπως είπε, το αν ένα περιστατικό καταγράφεται ως εργατικό ατύχημα ή δυστύχημα αξιολογείται με βάση όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσέθεσε ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι ανεξάρτητη Αρχή καταμέτρησης και ότι τα στοιχεία αξιολογούνται κεντρικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατηγόρησε μάλιστα όσους επικαλούνται επιλεκτικά στοιχεία της Eurostat ή της ΕΛΣΤΑΤ, λέγοντας ότι όταν τα στοιχεία τούς βολεύουν τα αποδέχονται, ενώ όταν δείχνουν καλύτερη εικόνα για την Ελλάδα τα αμφισβητούν.

Παρεμβάσεις Παυλόπουλου και Βενιζέλου για υποκλοπές

Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τις παρεμβάσεις του Προκόπη Παυλόπουλου και του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση σέβεται τη διάκριση των εξουσιών και ότι για κάθε υπόθεση που βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, απαντήσεις δίνει μόνο η Δικαιοσύνη.

«Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε ούτε μια ομιλία, ούτε μια συνέντευξη, ούτε τη Βουλή, ούτε οποιονδήποτε άλλο χώρο σε δικαστήριο», σημείωσε, λέγοντας ότι η υπόθεση έχει πάει στη Δικαιοσύνη, η οποία λαμβάνει αποφάσεις, τις εκδίδει και τις ανακοινώνει.

Predator

Σε επίμονη ερώτηση για το Predator και το ενδεχόμενο ξένη εταιρεία ή άλλο κράτος να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα υπουργών, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρωθυπουργός και όχι δικαστής ή εισαγγελέας. Υπογράμμισε ότι και οι νόμιμες επισυνδέσεις και η χρήση κακόβουλου λογισμικού ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, τόσο σε επίπεδο Πλημμελειοδικείου όσο και σε επίπεδο Αρείου Πάγου.

«Δεν είναι δουλειά κανενός πρωθυπουργού, ούτε κανενός εκπροσώπου της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας να κάνει έρευνα και να ζητάει απαντήσεις. Όλα αυτά τα κάνει η Δικαιοσύνη και μόνο», τόνισε.

13ωρη εργασία

Για τη 13ωρη εργασία και την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Όπως είπε, η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης κατά την τέταρτη ώρα υπερωρίας αξιοποιείται από «εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό εργαζομένων», συγκεκριμένα από το 0,4% του συνόλου.

Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, με βασικό εργαλείο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία, όπως είπε, προστατεύει ήδη περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Προσέθεσε ότι η εφαρμογή της έχει οδηγήσει σε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών.

Αναφερόμενος στην έρευνα της ΓΣΕΕ, σημείωσε ότι παρουσιάζει ενδιαφέροντα ευρήματα, μεταξύ των οποίων ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων, το 63,9%, δεν εργάζεται υπερωριακά ή εργάζεται σπάνια. «Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που απαντούν σε όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί για τη 13ωρη εργασία», είπε.

Κράτος Δικαίου

Τέλος, επανερχόμενος στο κράτος δικαίου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε στην κριτική του Προκόπη Παυλόπουλου, λέγοντας ότι οι απαντήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών δίνονται μόνο από τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου.

Όπως ανέφερε, η χώρα έχει μειώσει τις συστάσεις από επτά σε τέσσερις και έχει λιγότερες συστάσεις για ζητήματα κράτους δικαίου από 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Κομισιόν λέει ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου σε ζητήματα κράτους δικαίου και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 15 κράτη-μέλη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δουλειά της κυβέρνησης είναι να παρουσιάζει «την αντικειμενική πραγματικότητα και όχι υποκειμενικές απόψεις».