«Γιατί μην δούμε να κοστολογούνται μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στον δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί των κομμάτων;», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Νέες «βολές», μετά και τη χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «τζάμπα», εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τη δωρεάν μετακίνηση πολιτών στα ΜΜΜ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται πλέον κοστολογημένες λύσεις.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός δεν αποτελεί απλώς πολιτική κριτική της κυβέρνησης, αλλά αποτυπώνει, όπως είπε, την πραγματικότητα. «Η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάμπα, του λεφτά υπάρχουν, του “δώσ' τα όλα”, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Δεν λέω μόνο εγώ “τζάμπα” τους Τσίπρα και Ανδρουλάκη, δεν τους είπε μόνο ο πρωθυπουργός. Η ίδια η πραγματικότητα τους λέει», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι πλέον υπάρχει νομοθετική υποχρέωση τα κόμματα να παρουσιάζουν κοστολογημένα προγράμματα πριν από τις εκλογές, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για προτάσεις που, όπως είπε, εμφανίζονται στον δημόσιο διάλογο χωρίς να συνοδεύονται από συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

«Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά. Εγώ θα πω γιατί όχι να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στον δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους;», ανέφερε.

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Ειδική αναφορά έκανε στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από την αντιπολίτευση για δωρεάν παροχές. «Τζάμπα μέχρι τους νέους 25 ετών λέει ο ένας, τζάμπα σε όλους το εισιτήριο ο άλλος. Το τζάμπα τι είναι; Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ο κ. Τσίπρας έβαλε πάνω από 30 νέους φόρους. Όλα αυτά, λοιπόν, εγώ τα ακούω βερεσέ», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις φόρων»

Αντιπαραβάλλοντας τη στάση της κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι κάθε μέτρο που ανακοινώνεται συνοδεύεται από συγκεκριμένη πρόβλεψη χρηματοδότησης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, μεταξύ των οποίων και η κατάργηση του φόρου για τους νέους εργαζόμενους, εξηγώντας προηγουμένως από πού προέρχονται οι αναγκαίοι πόροι.

«Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση πριν ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει, εξήγησε πώς βρήκε τα λεφτά για αυτό. Αρκούν όλα αυτά, επειδή είναι αυξημένο το κόστος ζωής; Απαντώ πως όχι. Αλλά εμείς που μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, έχουμε την αξιοπιστία να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια», τόνισε.

Παράλληλα προανήγγειλε νέο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

«Βεβαίως θα υπάρξουν κι άλλες φοροελαφρύνσεις. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μειώσεων φόρων. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω», ανέφερε.

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