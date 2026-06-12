«Η αίσθησή μου και η όποια ενημέρωση είναι ότι δεν εμπλέκονται οι άνθρωποι αυτοί που παραιτήθηκαν με την υπόθεση», είπε για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ο Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι μία κάλπη γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει, δεν αντέχει βασικά, ξανά να μπει σε περιπέτειες. Μία κάλπη γιατί το λέει αυτό το Σύνταγμα, οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο», είπε ο Παύλος Μαρινάκης σε σημερινή του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε: «Και είναι μία κάλπη γιατί έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, τα όσα έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ευρώπη ειδικά, με χώρες οι οποίες έχουν πολύ πιο ισχυρές οικονομίες αλλά είχαν ζητούμενο τη σταθερότητα, θεωρώ ότι καθιστούν μονόδρομο, όχι ως αυτοσκοπό δικό μας, την αυτοδυναμία, λόγω και της στάσης των άλλων κομμάτων. Αλλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1, θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστούμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαδικασία των εκλογών. Στις εκλογές κυρίαρχος, όπως πάντοτε, είναι ο ελληνικός λαός. Και από εκεί και πέρα όλους ο κόσμος να μας βάζει πρώτο των ευθυνών μας».

Για το αν τίθεται ζήτημα αλλαγής «εν κινήσει» προέδρου ΝΔ για να επιτευχθούν μετεκλογικές συνεργασίες

«Για να ακούγονται, κάποιοι τα απεργάζονται. Αλλά θεωρώ πολύ πιο ισχυρή την λαϊκή βούληση, πολύ πιο γερά τα θεμέλια της Δημοκρατίας, πολύ πιο αποστομωτική την εκάστοτε λαϊκή ετυμηγορία, που τα ακούω «βερεσέ». Πρωθυπουργό και κυβέρνηση σε μια δημοκρατία αποφασίζουν ποιος θα είναι, άρα εκλέγουν, οι πολίτες. Ούτε κάποιοι σε κλειστά γραφεία, ούτε κάποιοι σε κάποια καφέ. Επιλέγουν οι πολίτες. Και είμαι συγκρατημένα μεν, αισιόδοξος δε, γιατί στο τέλος της ημέρας συγκρίνονται προγράμματα, πεπραγμένα, ο πολιτικός λόγος και πρόσωπα. Δόξα τω θεώ και η καρδιά των ανθρώπων το ξέρει γιατί βίωσαν τόσες κρίσεις, ειδικά λόγω και της διαχείρισης τόσων κρίσεων, όλοι όσοι θα εκτεθούν, από ό,τι φαίνεται, στην λαϊκή ψήφο, σε επίπεδο εννοώ πολιτικών αρχηγών, έχουν δοκιμαστεί. Σίγουρα δεν τα έχουν κάνει όλα τέλεια αλλά υπάρχει τεράστια διάφορα θεωρώ. Δηλαδή αυτό που λέμε με το τηλέφωνο το βράδυ, δεν είναι μόνο το τηλέφωνο το βράδυ, είναι μία ακαριαία απόφαση για τον Έβρο, είναι μία απόφαση για την κατεύθυνση της χώρας.

Για το αν ο κ. Τσίπρας μπορεί να σηκώσει το τριψήφιο

«Κύριε Σίσκο να σας πω κάτι; Ο κ. Τσίπρας έκανε μία «κωλοτούμπα» το ’15. Καλώς την έκανε, γιατί στο τέλος της ημέρας αν δεν την έκανε θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα.

Προσέξτε, τι ζήσαμε τα τελευταία χρόνια κάτι το οποίο το υποτιμούμε πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε πανδημία, χρειαστήκαμε λεφτά από την Ευρώπη για να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι παίρναν κάποια λεφτά το μήνα για να ζήσουν, χρειαστήκαμε εμβόλια, χρειαστήκαμε μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που παλέψαμε, ο Πρωθυπουργός, για να πάρουμε τα περισσότερα λεφτά. Όλα αυτά τι κοινή συνισταμένη έχουν και πολλά άλλα. Τα έργα, οι προληπτικές εξετάσεις, όλα αυτά. Τα νοσοκομεία που ανακαινίζονται. Την Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας μας κράτησε μόνος του στην Ευρώπη τελικά με την «κωλοτούμπα»; Να σας απαντήσω εγώ. Όχι, αν δεν ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, τώρα που μιλάμε δεν θα ήμασταν καν στην Ευρώπη. Γιατί το λέω αυτό; Δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν είναι μόνο η διαχείριση μιας κρίσης, είναι και οι πολιτικές επιλογές οι οποίες θα άλλαζαν την ιστορία της χώρας».

Για το ν/σ για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών

«Ήταν μια ιστορική νομοθέτηση, μετά από 28 χρόνια που όλα τα περιφερειακά κανάλια και στην Αττική και στην περιφέρεια, στην ελληνική επαρχία, λειτουργούσαν σε ένα καθεστώς ομηρίας, με προσωρινές άδειες λειτουργίας, το οποίο σήμαινε ότι οι εργαζόμενοί τους μπορεί να δούλευαν και παραπάνω ώρες από αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος ή να γινόταν μια κατάχρηση σε περίπτωση ομίλων και να δούλευε κάποιος με έναν μισθό και σε εφημερίδα και σε ένα κανάλι και σε ένα ραδιόφωνο. Μετά τους κανόνες που βάλαμε στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες, ξεκινήσαμε μια διαδικασία περίπου δύο ετών διαβούλευσης με όλους τους φορείς, τις δημοσιογραφικές ενώσεις, τα κανάλια, τους εργαζόμενους, η οποία κατέληξε μετά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης στις Επιτροπές της Βουλής, στη χθεσινή ψήφιση του νόμου. Θέλω να επισημάνω τη στάση ενός μεγάλου μέρους της Αντιπολίτευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε το νομοσχέδιο και μάλιστα είχαμε μια εποικοδομητική συνεργασία, με τα διαφορετικά τα οποία πρότειναν όλα τα κόμματα στις Επιτροπές της Βουλής και μάλιστα εντάξαμε και λογικές παρατηρήσεις και των Ενώσεων μέχρι τελευταία στιγμή. Πλέον ο κόσμος, γιατί το πιο σημαντικό είναι ο πολίτης, ο τηλεθεατής, σε όλη την Ελλάδα τα κανάλια που εμπιστεύεται- γιατί εμπιστεύεται τα μεγάλα κανάλια για τις μεγάλες ειδήσεις αλλά εμπιστεύεται και τα περιφερειακά κανάλια για τις τοπικές ειδήσεις- από εκεί που έχουν ξεκινήσει και πολύ μεγάλοι δημοσιογράφοι, παρουσιαστές- θα έχουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας δωρεάν, κάτι το οποίο έγινε σε συνεργασία με τον κ. Πιερρρακάκη και το Υπουργείο Οικονομικών και το κυριότερο, θα υπάρχουν κανόνες. Γιατί το λέω αυτό; Όπως μπήκαν κανόνες στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες. Ο κόσμος που μας βλέπει, πληρώνει με τους φόρους του πολλά πράγματα μπορεί να μην τα ξέρει. Ένα από αυτά είναι και οι κρατικές επιχορηγήσεις, οι κρατικές διαφημίσεις, οι καμπάνιες, οι οποίες κρατάνε και ζωντανά τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι πρότινος ένα κανάλι είτε είχε ενημερότητα, είτε πλήρωνε στην ώρα τους τους εργαζόμενους, είτε είχε τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, είτε όχι, έπαιρνε κανονικά το ίδιο μερίδιο διαφήμισης, κρατικής διαφήμισης όπως και ένα μέσο που είναι μια υγιής επιχείρηση. Κανόνες για εμένα πρέπει να μπούνε παντού και μπαίνουν παντού. Άργησαν πάρα πολύ, άργησαν 28 χρόνια, και είμαι πάρα πολύ περήφανος που υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, γιατί αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που ήθελε πολιτική βούληση για να προχωρήσει, θυμάμαι και κλείνω με αυτό, όταν ήρθαν για πρώτη φορά στο γραφείο μου οι εκπρόσωποι των καναλιών, όπως αντίστοιχα και των άλλων κλάδων και των ραδιοφώνων, μου είπαν «Θα σου θέσουμε και το θέμα που θέτουμε εδώ και δεκαετίες για αδειοδότηση. Ξέρουμε δεν θα γίνει αλλά οφείλουμε να στο πούμε». Και όμως γίνονται κάποια πράγματα αρκεί να υπάρχει επιμονή, θέληση και το ξαναλέω, υπάρχει και αυτή η πλευρά της Βουλής, την οποία δεν τη βλέπουμε συχνά αλλά οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε…

Για τη συναίνεση στο νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ

«Και σε πολλά άρθρα της και της Ελληνικής Λύσης και άλλων κομμάτων όπως το κόμμα Νίκη».

Για τις «επιθέσεις» από ορισμένους βουλευτές

«Έχει αλλάξει η πίστα. Το είπε χτες ο Πρωθυπουργός, έχει αλλάξει η πίστα. Προφανώς, κάθε φορά η Αντιπολίτευση θα κριτικάρει την Κυβέρνηση, θα επιτεθεί πολιτικά. Αυτό που ζούμε δεν έχει προηγούμενο, ειδικά αυτή την τετραετία. Και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Αντί να συζητάμε για το θέμα όλοι, κάποιοι στη Βουλή έρχονται για καυγά. Και δεν είναι το θέμα μόνο ο καυγάς. Στον καυγά μπορείς να μη συμμετέχεις, επιλέγω να μη συμμετέχω. Κάθε φορά προσπαθώ όσο μπορώ κι εγώ και όλοι οι υπόλοιποι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Οι χαρακτηρισμοί που ακούγονται πλέον στη Βουλή δεν μπορούν να περιγραφούν και κάνουν τον κόσμο απλά να αλλάξει κανάλι. Νομίζω εδώ ο στόχος ποιος είναι; Ο στόχος είναι εμείς να ακούμε την κοινωνία, τα αιτήματά της, τα προβλήματά της, να επιδεικνύουμε αυτά τα οποία κάνουμε με σεβασμό στον κόσμο που έχει ακόμη προβλήματα. Να προσπαθούμε να επιχειρηματολογούμε και όσο μπορούμε, όσο μπορούμε, να μην «τσιμπάμε» γιατί όλο αυτό είναι μια τακτική. Τι κάνουν όλοι αυτοί; Είναι κόμματα υπό διάλυση, είναι κόμματα τα οποία κινούνται μεταξύ του 1-5%.

Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ξανθόπουλος στη διαδικασία έδειξε μια μεγάλη ευπρέπεια. Έκανε κάποιες προτάσεις σε μια δύσκολη περίοδο για το κόμμα του -δεν προκάλεσε- σε τέσσερις επιτροπές. Ήρθε ο κ. Γιαννούλης χτες, άρχισε να φωνάζει, να κατηγορεί. Μιλούσε για την επέτειο, από το κλείσιμο της ΕΡΤ. Εγώ του θύμισα ότι 13 χρόνια μετά κυβέρνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έδωσαν ένα ευρώ στον εργαζόμενο της ΕΡΤ, δεν αναβάθμισαν καθόλου το προϊόν. Θυμόμαστε όλοι πώς λειτουργούσε η ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ και θυμόμαστε όλοι και βλέπουμε πώς λειτουργεί τώρα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει το πρακτορείο Reuters έχει αναγνωρίσει το ERTNEWS ως ένα από τα πιο αξιόπιστα Μέσα. Όλα αυτά τα λέω, γιατί το πιο εύκολο για να γίνεις πρόσκαιρα δημοφιλής είναι να ανοίξεις το κινητό σου, να ανεβάσεις ένα βιντεάκι. Παίζουν πολύ ρόλο και τα social media σε όλο αυτό και η χρήση που κάνουν κάποιοι. Σου λέει: «Εγώ θα γίνω viral». Κλασική περίπτωση η κ. Κωνσταντοπούλου. Κάνει κάποια σκηνικά, φωνάζει, κατηγορεί. Χτες είπε για τον κ. Παπαστεργίου ότι συνδέεται με την τραγική υπόθεση ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Προσπάθησε να κάνει κάποιες ακροβασίες. Αλλά αυτό το πρόσκαιρο είναι βαθύτατα επιζήμιο στο τέλος της ημέρας και για εσένα τον ίδιο και για τη χώρα».

Για τα νέα κόμματα και την υπάρχουσα αντιπολίτευση

«Νομίζω ότι είναι συμπτώματα μιας κοινής πολιτικής πάθησης, η οποία περιγράφεται με τον απλό όρο της ένδειας πολιτικού λόγου και προγραμματικού λόγου. Δεν μπορούμε στην πολιτική, σε ένα πολιτικό σύστημα, σε οποιαδήποτε Δημοκρατία, όπως είναι στην Ελλάδα, να συμφωνούμε όλοι. Ο καθένας έχει διαφορετικές θέσεις, ιδέες, απόψεις, ιδεολογίες, αλλά δυστυχώς από το 2019 και μετά, που ο κόσμος επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Ν.Δ.. η αντιπολίτευση, είτε στην Αξιωματική Αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας, είτε στη συνέχεια ήρθε λίγο, άλλαξε με τον κ. Κασσελάκη, μετά ξανά το ΠΑΣΟΚ βγήκε δεύτερο και στις δημοσκοπήσεις και επειδή έφυγαν βουλευτές και στη Βουλή, το κοινό τους είναι ότι απλά καταγγέλλουν, φωνάζουν, κάνουν τους εισαγγελείς και δεν εμφανίζουν ένα πρόγραμμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει φοβερή ρευστότητα και στις πολιτικές δυνάμεις. Γιατί; Ο κόσμος δεν επιλέγει, έστω δημοσκοπικά, το ένα ή το άλλο κόμμα, επειδή είδε κάτι και του άρεσε, άκουσε κάτι και το «αγόρασε», δηλαδή ότι «με αυτό ταυτίστηκα, θέλω να το κάνει». Ξέρετε, όταν το ΄16 εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι περίπου 10 χρόνια πρώτος είτε σε εκλογές είτε στις δημοσκοπήσεις. Προφανώς, ήταν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, στις πολιτικές του, στις τακτικές του, έκανε αντιπολίτευση, αλλά ξεκίνησε μια διαδικασία να καταρτίζει η Νέα Δημοκρατία ένα πρόγραμμα, το οποίο προσαρμόστηκε, πολλά πράγματα εφαρμόστηκαν, κάποια πράγματα δεν τα κάναμε όπως έπρεπε και τα αλλάξαμε, αλλά είχαμε να πούμε κάτι στον κόσμο. Για μένα αυτή είναι η αιτία. Το αποτέλεσμα κάθε φορά είναι διαφορετικό. Τώρα, το ποιος στο τέλος θα επικρατήσει σε ένα γήπεδο έλλειψης πολιτικού λόγου, τοξικότητας και ύβρεων, δεν μπορώ να σας το προβλέψω, γιατί είναι τόσο ευμετάβλητο όλο αυτό, που είναι και δύσκολο να κάνεις μια πρόβλεψη».

Σχετικά με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ

«Όχι, δεν νομίζω ότι μεταβιβάζονται οι επιχορηγήσεις των κομμάτων. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι ορίζονται με βάση την εκλογική δύναμη που παίρνουν στις τελευταίες εκλογές. Και νομίζω ότι ακόμα και αν είναι εκτός Βουλής για μία περίοδο, νομίζω μία κοινοβουλευτική περίοδο, διατηρούν υπό την προϋπόθεση να έχουν ένα ελάχιστο ένα ελάχιστο ποσοστό.

Για το αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μεταβιβάσει την επιχορήγηση

«Να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα μεταβιβάσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διάταξη, αλλά επειδή είναι και αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορώ να έχω και ακριβή ενημέρωση για να σας το πω, μην σας πω κάτι το οποίο δεν είναι ακριβές.

Ούτε σε συνασπισμούς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε μπορούν να μεταβιβαστούν. Αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ το παίρνει λόγω του εκλογικού αποτελέσματος που είχε το 2023».

Για τις δηλώσεις Δένδια για τους πρώην πρωθυπουργούς

«Είναι αυτονόητος ο σεβασμός και στη Δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι όλες τις απόψεις και πρώην Πρωθυπουργών, τους οποίους τίμησαν οι πολίτες για να είναι σε αυτό το αξίωμα, αλλά και των πολιτών, κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία ισχύουν και πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με την πραγματικότητα. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι «αν μας ζητάτε να βάλουμε νερό στο κρασί μας στη βασική μας λογική στην εξωτερική πολιτική, δεν θα το κάνουμε.». Όχι γιατί εμείς είμαστε εμμονικοί, το αντίθετο. Έχουμε αλλάξει πολλές φορές την πολιτική μας εν κινήσει, ακούγοντας τις ανάγκες και τα παράπονα της κοινωνίας. Αλλά είναι αντικειμενικό νομίζω γεγονός, ότι η αποδοχή της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη είναι ευρύτερη και της εκλογικής μας αποδοχής. Γιατί έχουν γίνει σε 7 χρόνια, δεν έγιναν στα υπόλοιπα 45 της μεταπολίτευσης: ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, όλα όσα βλέπουμε με τη Chevron, με την Exxon Mobil, τα εξοπλιστικά προγράμματα, Rafale, Belharra, F16, F35, οι συμφωνίες οι διμερείς με άλλα κράτη, η αντιμετώπιση κρίσεων όπως στον Έβρo. Aυτά δεν είναι σχέδια, λόγια, θεωρίες. Είναι πράγματα που μπορούσαν να έχουν γίνει και δεν έγιναν. Και έγιναν τώρα. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός στην πορεία και στη διαδρομή».

Για το αν ο Πρωθυπουργός έχει επικοινωνήσει με τον κ. Σαμαρά

«Δεν γνωρίζω για κάποια επικοινωνία το τελευταίο διάστημα».

Για το αν ο κ. Κυρανάκης θα επιδιώξει επαφές με πρώην προέδρους της ΝΔ και για το διακύβευμα των εκλογών

«Δεν γνωρίζω για τέτοια αποστολή. Ούτως ή άλλως, ήμουνα και εγώ Γραμματέας αντίστοιχα με τον κύριο Κυρανάκη, στον οποίον εύχομαι καλή δύναμη και από εδώ, σε εκλογική περίοδο. Ήμουνα για δύο χρόνια περίπου πριν τις εκλογές και είχα μάλιστα την τιμή, υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, να συνεργαστώ όσο μπορώ, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε λίγο και μια συναίσθηση. Εγώ δηλαδή το βλέπω αυτό. Συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά με τους πρώην πρωθυπουργούς. Με αντιμετώπισαν με τεράστιο σεβασμό, ενώ ήμουν πολύ νεότερος και δεν είχα τη διαδρομή τους. Και συνέβαλαν όλοι στο αποτέλεσμα και ειδικά ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος, ήταν πολύ ενεργός, αλλά και ο κύριος Καραμανλής, όποτε χρειαστήκαμε κάτι σε επίπεδο συμβουλών και ο κύριος Μεϊμαράκης επίσης. Άρα δεν υπάρχει ούτε θέμα σεβασμού, ούτε θέμα αμφισβήτησης της προσφοράς κάποιου. Τα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, για το πόσο καλός πρωθυπουργός για τη χώρα ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε τον κανόνα στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι ο κανόνας; Γιατί κρατήθηκε η Νέα Δημοκρατία η μόνη μεγάλη παράταξη καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης; Όχι γιατί τα έκανε όλα τέλεια. Θεωρώ ότι στα μεγάλα, το βασικό είναι ότι στα μεγάλα έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Πάντοτε υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις, κάποιες πικρίες, δικαιολογημένες, αδικαιολόγητες, αλλά στο τέλος της ημέρας βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ». Γιατί; Γιατί στις εκλογές το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από την όποια προσωπική διαφωνία. Η χώρα ή θα πάει μπροστά ή θα γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω».

Για το αν ο Αντώνης Σαμαράς έχει προσωπική διαφωνία

«Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, και εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τα βασικά θύματα της λογικής της «πάνω και της κάτω πλατείας», προσωπικής στοχοποίησης θύμα, δηλαδή όχι απλά πολιτικής στοχοποίησης -θέλανε να τον βάλουν φυλακή επειδή δεν τους άρεσαν αυτά τα οποία έλεγε, συγκεκριμένοι, όχι αόριστα: ο κύριος Τσίπρας, η παρέα του, όλοι αυτοί, που στη συνέχεια τέλος πάντων ξεδιπλώθηκε όλο αυτό το κουβάρι, ξετυλίχθηκε όλο αυτό το κουβάρι- ότι επειδή μπορεί να διαφωνεί σε κάποια θέματα, εγώ θεωρώ αδίκως, ειδικά στην εξωτερική πολιτική, ότι αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μια κίνηση που θα πληγώσει την ίδια του την παράταξη».

Για το αν συνιστά απειλή το κόμμα Σαμαρά

«Κοιτάξτε να δείτε, είναι λάθος και να υποτιμάς και να υπερτιμάς μια κίνηση, ένα πρόσωπο στην πολιτική και γενικά στη ζωή. Νομίζω όμως, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και κυρίως, από το ποιο θα είναι για εμάς, ως προς την κοινωνία, το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί δηλαδή να ψηφίσουν ξανά Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Το προετοιμάζουμε αυτό. Ήδη και ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, θα ξεκινήσει μια προσπάθεια με όλους μαζί εμάς για να φτιάξουμε το επόμενο πρόγραμμα, σίγουρα όμως μετρά και η αξιοπιστία μας μέχρι τώρα. Άρα ένας ο οποίος σκέφτεται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή τώρα είναι λίγο απογοητευμένος για κάποιους λόγους, το αν θα το κάνει ή όχι θα εξαρτηθεί από τη δική μας δουλειά, την ταπεινότητα, την αποτελεσματικότητα και πόση προοπτική θα δώσουμε στον κόσμο».

Σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής στελεχών στο θέμα των πολεοδομιών

«Θα σας πω για τα πρόσωπα για να πω δυο λόγια για την υπόθεση ευρύτερα και δύο τρία συμπεράσματα. Ως προς τα πρόσωπα και εμένα η αίσθησή μου και η όποια ενημέρωση είναι ότι δεν εμπλέκονται οι άνθρωποι αυτοί που παραιτήθηκαν με την υπόθεση. Προσέχω κάθε μου λέξη γιατί όπως είπα χθες και στη Βουλή στους αυτόκλητους εισαγγελείς, μέρους της αντιπολίτευσης, εμείς δεν θα κάνουμε αυτό που κατηγορούμε. Δηλαδή να μετατρεπόμαστε σε δικαστές και εισαγγελίες. Άρα οι παραιτήσεις είναι για τους λόγους που εξηγούνται στις παραιτήσεις. Δεν προκύπτει με τα μέχρι τώρα δεδομένα η πληροφόρηση, όχι και επισήμως και με βάση την πληροφόρηση και την αίσθηση που υπάρχει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια σχέση με την υπόθεση. Είναι για προσωπικούς λόγους που τους εξηγούνε οι ίδιοι και δεν θέλω να...»

Για το αν υπάρχουν προσωπικοί λόγοι που συνδέονται με την υπόθεση

«Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά ακόμα και αν μία εκ των παραιτήσεων, δεν ξέρω σε ποια από τις δύο αναφέρονται τα δημοσιεύματα αυτά, σχετίζεται με ενδεχόμενη εμπλοκή φιλικού ή συγγενικού προσώπου, ούτε οικογενειακή ευθύνη υπάρχει, ούτε μπορούμε να ρίξουμε στο ανάθεμα έναν άνθρωπο, επειδή κάποιος φίλος του ή συγγενής ελέγχεται σε μία υπόθεση.

Άρχισε πάλι, λοιπόν, το γνωστό «ποίημα» από κάποια κέντρα της αντιπολίτευσης, και κάποια Μέσα που στηρίζουν αυτή τη λογική, να μιλάνε για «γαλάζιο» σκάνδαλο. Εγώ ρωτώ: Την υπόθεση αυτή, όπως και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις πιο μικρές και δεκάδες εκατοντάδες πιο μεγάλες, την εξάρθρωσε ή όχι, εν ευρεία εννοία, η Κυβέρνηση αυτή; Γιατί το λέω εν ευρεία εννοία; Γιατί λειτούργησαν οι Αρχές, οι οποίες είναι υπό την καθοδήγηση, εν προκειμένω, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – μιλάμε για το Εσωτερικών Υποθέσεων. Πολλές άλλες τεράστιες περιπτώσεις ανομίας και παραβατικότητας, που δεν ξεκίνησαν το 2019 και το 2020, δρουν δεκαετίες στη χώρα, εξαρθρώθηκαν από τη ΔΑΟΕ.

Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και από το δικαστικό ρεπορτάζ και απ’ όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, είχε πολλές εστίες παραβατικότητας σε πολεοδομίες, σε εφορίες, σε φυλακές, σε δημοτική αστυνομία.

Μια Κυβέρνηση που και στην πρώτη και στη δεύτερη τετραετία, που επί των ημερών της, με τις δικές της αρχές να λειτουργούν, δηλαδή με τις αρχές τις κρατικές – δικές της, αυτές που είναι υπό την καθοδήγηση της εκάστοτε κυβέρνησης – εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη, θα χρεωθεί αυτές τις ειδήσεις ή θα τις πιστωθεί; Εγώ πιστεύω ότι θα τις πιστωθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι το «νομιμότητα παντού» από ένα άνευ ουσίας και περιεχομένου σύνθημα, που πολλοί Πρωθυπουργοί έχουν εκφράσει, και από τον δικό μας πολιτικό χώρο, γίνεται πράξη. Το αν κατά την επιχείρηση που συντονίζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που εξαρθρώνεται ένα κύκλωμα, και σας θυμίζω: Έχει εξαρθρωθεί κύκλωμα, μεγάλα κυκλώματα σε φυλακές, σε πολεοδομίες, που δεν είναι το πρώτο, στη δημοτική αστυνομία, κυκλώματα ναρκωτικών, κυκλώματα στα γήπεδα, κυκλώματα σε αγροτικές επιδοτήσεις, πέραν αυτών που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλα αυτά έγιναν αυτά τα χρόνια, επί των ημερών της δικής μας Κυβέρνησης. Εγώ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να πιστωθεί στην Κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίζουμε σε αυτό τον δρόμο κι αν μέσα στις επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται και κάποιοι που είναι στον Α ή στον Β πολιτικό χώρο, αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη, όχι εμείς ούτε κανένας άλλος».

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