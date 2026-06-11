Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον ισχυρισμό ότι ο Κώστας Τσιάρας προσπάθησε να πείσει τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη να μην κάνει προσφυγή κατά της διάταξης αρχειοθέτησης της υπόθεσης του θανάτου του.

Την αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη προκάλεσε η καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι «ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας προσπάθησε να πείσει τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη να μην κάνει προσφυγή κατά της διάταξης αρχειοθέτησης της υπόθεσης του θανάτου του».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «ασύστολα ψεύδη», τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα μπει στη διαδικασία της κόντρας των κομμάτων της «νέας πάνω και κάτω πλατείας».

«Ο κ. Τσιάρας, με ενημέρωσε ότι καμία σχέση δεν έχουν αυτά που λέτε με την πραγματικότητα. Ψεύδεστε για ακόμα μια φορά ασύστολα, με την αγαπημένη σας ορολογία της συγκάλυψης, που την τελευταία φορά προσπαθήσατε να χτίσετε πάνω σε αυτήν ένα ολόκληρο αφήγημα. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία της κόντρας των κομμάτων της ”νέας πάνω και κάτω πλατείας”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε:

« Δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λέτε. Όπως μου απαντά ο κ. Τσιάρας, αντιθέτως παρασχέθηκε κάθε δυνατή τεχνητή βοήθεια για τη διερεύνηση του ζητήματος. Καμία παρέμβαση δεν έκανε. Και πάλι, για άλλη μια φορά, ως άλλη εισαγγελέας, είτε στη Βουλή είτε οπουδήποτε αλλού, λέτε ψέματα σύμφωνα με όσα μου είπε ο κ Τσιάρας».

«Ποιος ακριβώς λέει ότι είναι ψέματα και ποια είναι ψέματα; Ο κ. Τσιάρας, μιλώντας με το δικό σας στόμα; Ας έρθει εδώ να τα πει», αντέδρασε η κ. Κωνσταντοπούλου και συνέχισε:

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«Να πει ο κ. Τσιάρας αν είναι ψέμα ότι κάλεσε τη χήρα Βαλυράκη, μαζί με τον δικηγόρο της, στο υπουργικό του γραφείο και προσπαθούσε να την πείσει να μην κάνει προσφυγή κατά της διάταξης αρχειοθέτησής της γιατί ήτανε ξεκάθαρα ατύχημα η δολοφονία που δικάζεται σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό δικαστήριο».

«Αυτά είναι όχι απλώς αλήθεια αλλά εμπεδωμένα, κατατεθειμένα, δημόσια καταγγελθέντα και είναι ενήμερος ο κ. Τσιάρας ο οποίος σε εμένα έχει συνομολογήσει αυτά τα ζητήματα. Λέτε ότι σε εσάς γράφει μηνύματα ότι είναι όλα ψέματα. Στείλτε του ένα μήνυμα και ρωτήστε τον αν είναι ψέμα ότι η δολοφονία Βαλυράκη έγινε την ώρα που παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης τόσο κόσμο» κατέληξε η κα Κωνσταντοπούλου.