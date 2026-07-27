«Οι ζωές μας είναι στα χέρια σας. Κι εγώ και ο αδελφός μου είμαστε αθώοι», είπε απευθυνόμενος στους δικαστές.

«Δεν ξέρω γιατί μας κατηγόρησαν. Δεν μπορώ να καταλάβω», υποστήριξε στην απολογία του ο πρώτος εκ των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, ο οποίος αρνήθηκε πως εμπλέκονται με τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021, υποστηρίζοντας πως δεν είχε βγει καν με τον αδελφό του για ψάρεμα τη συγκεκριμένη ημέρα. Με δάκρυα στα μάτια είπε, μάλιστα, απευθυνόμενος στους δικαστές: «Επιμένουμε στην αθωότητά μας. Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε, υποφέρουν και τα παιδιά μας».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι εκείνο το Σάββατο είχαν επιστρέψει με τον αδελφό του από τριήμερο ταξίδι και είχαν παρκάρει το σκάφος με την πρύμνη. Την Κυριακή, όπως είπε, κατέβηκε στο καταφύγιο γύρω στις 8 το πρωί, χωρίς όμως να προχωρήσει σε κάποια εργασία, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν δεν τους επέτρεπαν να βγουν για να σηκώσουν τα δίχτυα. «Δεν έκανα καμία δουλειά. Δεν είχε καλό καιρό και επέστρεψα στο σπίτι. Τα δίχτυα τελικά τα βγάλαμε τη Δευτέρα», ανέφερε.

Ήταν συνήθεια για εκείνον να κατεβαίνει στο λιμάνι, εξήγησε στον πρόεδρο του δικαστηρίου, όταν εκείνος τον ρώτησε για ποιο λόγο πήγε εκεί χωρίς να κάνει κάποια δουλειά. «Είναι το χούι. Είναι σαν τρίτο παιδί μου. Εμείς οι ψαράδες κατεβαίνουμε και βλέπουμε τα σκάφη μας», είπε, προσθέτοντας: «Από όλα αυτά που έχουν ακουστεί εδώ δεν έχουμε κάνει τίποτα… Κι εγώ και ο αδελφός μου είμαστε αθώοι».

«Το μυαλό μου είναι θολωμένο»

Ο εισαγγελέας της έδρας, από την πλευρά του, αναφέρθηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με το οποίο αυτοκίνητο που μοιάζει με το δικό του φαίνεται να εισέρχεται προς το αλιευτικό καταφύγιο στις 11:14 και να αποχωρεί στις 11:41, με τον ίδιο, ωστόσο, να αρνείται πως βρισκόταν στο σημείο την επίμαχη ώρα. «Μπορεί να κατέβηκα στη μητέρα μου, μπορεί να το πήρε η σύζυγός μου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ εκείνη την ώρα δεν κατέβηκα στο λιμάνι. Είμαστε αθώοι, κύριε εισαγγελέα. Το μυαλό μου είναι θολωμένο», απάντησε. Στην ερώτηση, δε, του εισαγγελικού λειτουργού γιατί δεν αναζήτησαν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, ο κατηγορούμενος περιορίστηκε να πει: «Δεν το σκεφτήκαμε», ενώ πρόσθεσε ότι δεν είχε καμία ιδιαίτερη σχέση με τους λιμενικούς της περιοχής, πέρα από έναν τυπικό χαιρετισμό.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε επίσης ότι είχε αντιληφθεί οποιαδήποτε παράνομη αλιευτική δραστηριότητα, τονίζοντας: «Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας». Μάλιστα, αναφερόμενος στον γάντζο που βρέθηκε στο σκάφος του, έκανε λόγο για συνηθισμένο εξοπλισμό όλων των αλιευτικών για την περισυλλογή αντικειμένων από τη θάλασσα, σημειώνοντας πως επιπλέον διαθέτει κοφτάκι για τα ψάρια.

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Όταν, δε, ο εισαγγελέας τον ρώτησε αν γνώριζε όσα είχε καταθέσει σε βάρος τους μάρτυρας που θεωρείται «κλειδί», απάντησε πως ο ίδιος και ο συγκατηγορούμενός του δεν γνώριζαν τίποτα και συνέχιζαν κανονικά τη ζωή τους.

Κλείνοντας την απολογία του, ο κατηγορούμενος απευθύνθηκε στους δικαστές και, απλώνοντας τα χέρια, είπε: «Οι ζωές μας είναι στα χέρια σας».

Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την απολογία του δευτέρου κατηγορουμένου.