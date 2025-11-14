Τι κατέθεσε στη δίκη ο αδελφός της συζύγου του Σήφη Βαλυράκη.

Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε κατόπιν εντολης και παρουσιάστηκε ως ατύχημα, κατέθεσε ο αδελφός της συζύγου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ

«Ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε διαμελισμενος… Είχε σφαγιαστεί», κατέθεσε ο αδελφός της συζύγου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορούμενους τους δύο αλιείς για τη δολοφονία του.

Εξεταζόμενος ο Αθανάσιος Παπαθεοδώρου, μίλησε για την εικόνα που αντίκρισε όταν βρέθηκε η σορός του πρώην υπουργού στην Ερέτρια.

«Ήμουν παρών στην εύρεση της σορού. Ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι. Στο πρόσωπο είχε διαμελιστεί, είχε σπάσει η γνάθος, είχε χτυπήματα στο μέτωπο και ένα τεράστιο σφάξιμο στο λαιμό. Ο άνθρωπος ήταν διαμελισμένος και το αίμα που βγήκε από τα αυτιά είναι γιατί έβγαλε την κουκούλα», κατέθεσε ο μάρτυρας.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο κατά δήλωσή του αυτόπτης μάρτυρας ήταν αυτός που τους αποκάλυψε τι συνέβη τη μοιραία μέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τον βρήκα την επόμενη που κατέθεσε. Μου περιέγραψε τι έχει συμβεί, μου είπε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν αρχίσει και τον πρήζουν λιμενικοί και ντόπιοι και ότι θα του κάνουν ζημιά στο μαγαζί», τόνισε ο κ. Παπαθεοδώρου, ο οποίος εκτίμησε πως ο αυτόπτης μάρτυρας αρχικά φοβόταν να καταθέσει επειδή το κλίμα στην περιοχή ήταν κακό και υπήρχαν φήμες ότι η οικογένεια Βαλυράκη χρηματίζει μάρτυρες. «Μόλις τον είδα στην τηλεόραση κατάλαβα αμέσως ότι είναι άνθρωπος που είχα μιλήσει κι εγώ», είπε και σημείωσε πως «την επόμενη ημέρα, όταν κλήθηκε από το λιμεναρχείο, δεν το παραδέχτηκε γιατί φοβήθηκε. Μου είπε ότι “με πίεσαν, είχαν τον εισαγγελέα στο τηλέφωνο και μου έλεγαν πες τα τώρα όπως πρέπει, γιατί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές”. Αυτά μου περιέγραψε» ανέφερε ο μάρτυρας.



Πρόεδρος: Πώς φτάσατε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτούς;

Μάρτυρας: Υπάρχει κίνητρο εδώ και όλη μου η σκέψη στηρίζεται σε αυτό.

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Κ. Παπαδάκης (δικηγόρος οικ. Βαλυράκη): Είπατε ότι ήταν σφαγιασμένος, τι εννοείτε;

Μάρτυρας: Είδα έναν άνθρωπο που είχε σφαγιαστεί. Το κόψιμο του λαιμού ήταν στο ύψος της κουκούλας. Η προπέλα κάνει διαφορετικά χτυπήματα.

Πρόεδρος: Πώς γνωρίζετε τι χτυπήματα κάνει η προπέλα; Μπορείτε να ξεχωρίσετε τα χτυπήματα από προπέλα;

Μάρτυρας: Άρχισα να ψάχνω στο διαδίκτυο και έβαλα τη λογική μου. Το σκάφος αν κινείται δεν τον προλαβαίνει τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το παραμύθι της πρώτης στιγμής και οι τίτλοι για την ιστορία. Αυτή είναι η εκτίμηση μου.

Κ. Παπαδάκης: Αυθόρμητα, την ώρα που βλέπετε τη σορό, τι σκέφτεστε;

Μάρτυρας: Ότι σφαγιάστηκε, αλλά όταν εκείνη τη στιγμή έχουν σκοτώσει έναν άνθρωπο, δεν έχει πεθάνει, τον βλέπεις σφαγιασμένο, μπορεί να μην συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Τα σκέφτεσαι μετά. Εγώ είδα έναν άνθρωπο που έχει σφαγιαστεί.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε άλλες επιθέσεις που είχε δεχθεί κατά το παρελθόν ο Σήφης Βαλυράκης και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος του πρώην Υπουργού δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία.

«Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή. Στη νύχτα, όταν δεν θέλεις κάποιον τον εκτελείς, στην πολιτική είναι ατύχημα. Εδώ είχαμε… ατύχημα…», ανέφερε.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Νοεμβρίου.