Μετά από πολλές διακοπές η έδρα αποφάσισε η νέα συνεδρίαση που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου να διεξαχθεί στην αίθουσα του ΜΟΔ.

Με τους τρεις κατηγορούμενους παρόντες συνεχίστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε υπό το βάρος της διάταξης του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο κ. Χρυσοβαλάντη Λέτσιου σύμφωνα με την οποία στην αίθουσα του δικαστηρίου ο αριθμός του κοινού δεν θα μπορούσε να ξεπερνά τους σαράντα πέντε (45) ανθρώπους. Η διάταξη προκάλεσε την αντίδραση των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων καθώς αυτή η δίκη συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekeuymwec6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ακατάλληλη αίθουσα

Η τέταρτη σημερινή συνεδρίαση του Μονομελούς διεξήχθη σε μία αίθουσα εξόχως μικρή, στην οποία υπάρχουν έξι έδρανα δικηγόρων, την ώρα που οι δικηγόροι των 25 συγγενών που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεπερνούσαν τους είκοσι (20).

Από εκείνο το σημείο και μετά, με τους δικηγόρους να μετακινούνται από το γραφείο του διευθύνοντος του πρωτοδικείου στο γραφείο της προέδρου εφετών προς αναζήτηση αίθουσας, παρατηρήθηκε ένα είδος μετάθεσης ευθυνών μεταξύ των δύο δικαστικών λειτουργών. Στο μέσον της διαδικασίας οι γονείς των θυμάτων, οι αντοχές των οποίων άρχισαν να εξασθενούν.

Τελικά ο διευθύνων του πρωτοδικείου έδωσε στην έδρα τη δυνατότητα να αναζητήσει μεγαλύτερη αίθουσα. Μετά από πολλές διακοπές η έδρα αποφάσισε η νέα συνεδρίαση που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου να διεξαχθεί στην αίθουσα του ΜΟΔ, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekbgizp6xap?integrationId=40599y14juihe6ly}