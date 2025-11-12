Αντιμέτωπος με την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου προκειμένου να απολογηθεί ο Χρ. Τριαντόπουλος, κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος.

Αντίστροφα φαίνεται πως μετρά ο χρόνος για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο οποίος αναμένεται να βρεθεί άμεσα αντιμέτωπος με την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου προκειμένου να απολογηθεί, κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος που αφορά το «μπάζωμα» του χώρου του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η ανάκριση για την υπόθεση αυτή ήδη ολοκληρώθηκε και πληροφορίες αναφέρουν πως η ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη αποστέλλει κλήσεις σε απολογία στους εμπλεκομένους.

Ανάμεσά τους ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμφθηκε μετά από σύντομη διενέργεια Προανακριτικής διαδικασίας στη Βουλή για πλημμέλημα με τους συγγενείς των θυμάτων να επιμένουν πως θα έπρεπε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κακούργημα.

Επίσης, αποδέκτες των κλήσεων θα είναι, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, άλλα επτά μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός που ακολουθούν την ίδια ποινική «πορεία» με τον κ. Τριαντόπουλο, αφού έχουν παραπεμφθεί μαζί του ως συμμέτοχοι στην πράξη του αναφορικά με την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος. Και οι 7 είχαν απολογηθεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη και είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Ο κ. Τριαντόπουλος πιθανότατα θα περάσει την πόρτα του ανακριτικού γραφείου εντός του Νοεμβρίου, ενώ τόσο ο ίδιος όσοι και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αναμένεται να πάρουν πολυήμερη προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Τον τελικό λόγο για την τύχη τους, θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν ανώτατοι δικαστικοί από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα αποφασίσει αν θα συγκροτηθεί ή όχι Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση αυτή.