Για πρώτη φορά τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών, ο ΟΣΕ «δείχνει» ως υπαίτια για τον θάνατο ανθρώπων «παρτίδα ελαττωματικών ελαίων σιλικόνης».

Μετά δυόμιση χρόνια ανάκρισης επί του δυστυχήματος των Τεμπών, μετά από δυο επίσημες δικαστικές πραγματογνωμοσύνες εκ των οποίων η μία (των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων) θεωρεί τα έλαια σιλικόνης υπεύθυνα για την έκρηξη και την πυροσφαιρα και η δεύτερη (του καθηγητή Καρώνη) επισημαίνει ότι μπορεί να είναι υπεύθυνα, μπορεί και όχι, έρχεται ο ΟΣΕ με μια παρεμπιπτουσα αγωγή να μιλήσει για «ελαττωματικά έλαια σιλικόνης».

Συγκεκριμένα , ο ΟΣΕ κατέθεσε παρεμπιπτουσα αγωγή κατά, Bayer, Siemens και Hellenic Train, μέσω της οποίας ζητά να πληρώσει η Hellenic Train το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που ζητούν οι συγγενείς, διαφορετικά να πληρώσουν το συνολικό ποσό η Bayer και η Siemens.

Η πρώτη αγωγή

Μέσω της πρώτης αγωγής η οικογένεια Τηλκεριδη είχε ζητήσει ως αποζημίωση από τις τρείς εταιρίες και τον ΟΣΕ το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Στο σχετικό κείμενο οι συγγενείς του θύματος επικαλούνταν τις πραγματογνωμοσύνες και την θέση του εφέτη ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση, σύμφωνα με την οποία τα έλαια σιλικόνης σε συνθήκες έντονης σύγκρουσης προκάλεσαν την έκρηξη και την πυροσφαιρα.

Παρεμπιπτουσα αγωγή του ΟΣΕ

Με την παρεμπιπτουσα αγωγή, που κατέθεσε στις 21 Νοεμβρίου ο ΟΣΕ επί της ουσίας αποποιείται των ευθυνών του. Το βασικό είναι ότι στο κείμενο της αγωγής κάνει λόγο για «φερόμενη παρτίδα ελαττωματικών ελαίων σιλικόνης»...

Συγκεκριμένα, ο ΟΣΕ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης και ζητά να επιβαρυνθούν η Bayer και η Siemens ως «παραγωγοί ελαττωματικών ελαίων σιλικόνης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εν ολίγοις ο ΟΣΕ θεωρεί μέσω της αγωγής του ως υπαίτια του δυστυχήματος τα έλαια σιλικόνης, τα οποία εκτιμά ότι ήταν ελαττωματικά.