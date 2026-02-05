H κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να εξαλείψει τις πολιτικές DEI στον ιδιωτικό τομέα και την ανώτατη εκπαίδευση.

Υπό έρευνα βρίσκεται η Nike στις ΗΠΑ για φερόμενες διακρίσεις εις βάρος λευκών εργαζόμενων μέσω των πολιτικών DEI (Διαφορετικότητα, Ισότητα, Συμπερίληψη) που εφαρμόζει.

Η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης (EEOC) ισχυρίζεται ότι η εταιρεία υποδημάτων και ενδυμάτων αρνήθηκε παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική και εθνοτική σύνθεση του εργατικού δυναμικού της, όπως και τον κατάλογο με τα ονόματα των εργαζομένων που επιλέχθηκαν για προγράμματα καθοδήγησης και ανάπτυξης.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι διερευνά αν η Nike προέβη σκόπιμα σε διακρίσεις κατά λευκών εργαζομένων και υποψηφίων για εργασία, μεταξύ άλλων στοχεύοντάς τους δυσανάλογα για απολύσεις.

Εκπρόσωπος της Nike χαρακτήρισε την κατάθεση «μια απρόσμενη και ασυνήθιστη κλιμάκωση», δηλώνοντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται με την έρευνα της EEOC και έχει ήδη παράσχει χιλιάδες σελίδες πληροφοριών στην υπηρεσία.

«Δεσμευόμαστε για δίκαιες και νόμιμες πρακτικές απασχόλησης και τηρούμε όλους τους νόμους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαγορεύουν τις διακρίσεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Πιστεύουμε ότι τα προγράμματα και οι πρακτικές μας είναι σύμφωνες με αυτές τις υποχρεώσεις και λαμβάνουμε σοβαρά τέτοια ζητήματα».

Η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει τα προγράμματα DEI

H κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να εξαλείψει τις πολιτικές DEI στον ιδιωτικό τομέα και την ανώτατη εκπαίδευση. Οι επικριτές των DEI υποστηρίζουν ότι τέτοια προγράμματα υπονομεύουν τη λήψη αποφάσεων με βάση την αξιοκρατία και μπορεί να ισοδυναμούν με αντίστροφες διακρίσεις εις βάρος των λευκών και ειδικά των ανδρών.

Η πρόεδρος της EEOC, Άντρια Λούκας, έχει δηλώσει ότι πολλά προγράμματα διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας ενδέχεται να είναι παράνομα και ότι η υπηρεσία της θα διερευνά και ενδεχομένως θα μηνύει εταιρείες για παραβίαση νόμων που απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία κ.λπ. Ο Τραμπ διόρισε τη Λούκας στην επιτροπή το 2020 και την όρισε πρόεδρο πέρυσι.

Η υπηρεσία κατηγόρησε τον Νοέμβριο τη Northwestern Mutual Life Insurance ότι δεν συμμορφώθηκε με κλήτευση που σχετίζεται με ισχυρισμούς ότι η εταιρεία έκανε διακρίσεις εις βάρος λευκών ανδρών. Η Northwestern έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία και δήλωσε ότι η κλήτευση, η οποία προκλήθηκε από καταγγελία ενός μόνο εργαζομένου, είναι υπερβολική.

Η America First Legal, που ιδρύθηκε από τον κορυφαίο σύμβουλο του Τραμπ Στίβεν Μίλερ, κατέθεσε καταγγελίες στην EEOC εναντίον πολλών μεγάλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Nike, κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας Μπάιντεν.

