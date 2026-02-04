Χωρίς τη New START, ΗΠΑ και Ρωσία θα είναι νομικά ελεύθερες να αυξήσουν τον αριθμό των πυραύλων και να αναπτύξουν εκατοντάδες επιπλέον πυρηνικές κεφαλές.

Στις 5 Φεβρουαρίου του 2026, λήγει η Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, της τελευταίας δηλαδή εναπομένουσας διμερούς συνθήκης μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, που περιορίζει τα πυρηνικά οπλοστάσια στις δύο υπερδυνάμεις.

Εκτός εάν οι δύο χώρες συμφωνήσουν να διατηρήσουν όρια στις δυνάμεις τους, ο κόσμος μπαίνει δυνητικά σε μια περίοδο χωρίς περιορισμούς πυρηνικών συσσωρεύσεων. Μια περίοδο που είναι πιο περίπλοκη από την κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών του Ψυχρού Πολέμου, δεδομένης της πρόσθετης δυναμικής της πυρηνικής επέκτασης της Κίνας και της αποσταθεροποίησης των αναδυόμενων τεχνολογιών.

Η New START τέθηκε σε ισχύ το 2011 μετά από διακομματική έγκριση από τη Γερουσία των ΗΠΑ. Είχε αρχική διάρκεια 10 ετών, με μια επιπλέον πενταετή επιλογή παράτασης που οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμφώνησαν να υιοθετήσουν στις αρχές Φεβρουαρίου 2021. Η συνθήκη έθεσε ανώτατο όριο στα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια των ΗΠΑ και της Ρωσίας και καθιέρωσε ένα σημαντικό καθεστώς επιτόπιας επιθεώρησης και παρακολούθησης. Η New START είναι η τελευταία, από μία σειρά συνθηκών που διευκόλυναν τη μείωση του παγκόσμιου αποθέματος πυρηνικών κεφαλών από το υψηλό των 70.000 στα μέσα της δεκαετίας του 1980 σε περίπου 12.000 σήμερα.

Τι είναι η New START και ποιοι οι περιορισμοί της

Η New START υπογράφηκε το 2010 από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τον τότε Ρώσο ομόλογό του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονταν σε διπλωματική «επανεκκίνηση». Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ το 2011 και σχεδιάστηκε για να περιορίσει την πιο καταστροφική κατηγορία πυρηνικών όπλων: τα στρατηγικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς ικανά να χτυπήσουν σημαντικούς πολιτικούς, στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους.

Η New START περιορίζει τις ΗΠΑ και τη Ρωσία σε 1.550 αναπτυγμένες στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές για την καθεμία, 800 αναπτυγμένους και μη αναπτυγμένους εκτοξευτές και όχι παραπάνω από 700 αναπτυγμένους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από υποβρύχια και βαρέα βομβαρδιστικά.

Η συνθήκη παρέχει εκτεταμένα μέτρα διαφάνειας, όπως:

- Επιτόπιες επιθεωρήσεις σε σύντομες προθεσμίες στις πυρηνικές βάσεις της καθεμίας χώρας

- Τακτικές ανταλλαγές δεδομένων και ειδοποιήσεις σχετικά με τον αριθμό και την κατάσταση των συστημάτων που υπόκεινται σε συνθήκη σε κάθε πλευρά

- Εκθέσεις νέων τύπων και παραλλαγών συστημάτων που υπόκεινται σε συνθήκη

- Την υποχρέωση να μην παρεμβαίνει στα εθνικά τεχνικά μέσα της άλλης πλευράς για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης

- Την ίδρυση της Διμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (BCC), ενός οργάνου συμμόρφωσης και εφαρμογής που υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Τα τελευταία κεφάλαια της New START

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμφώνησαν αμοιβαία να σταματήσουν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις συναντήσεις της BCC κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού. Το δεύτερο εξάμηνο του 2022, οι ΗΠΑ επεδίωξαν να επανεκκινήσουν τα μέτρα και να εφαρμόσουν αμοιβαία και οι δύο χώρες τη New START στο σύνολό της. Η Ρωσία όμως απέρριψε αυτές τις προσπάθειες και, τον Φεβρουάριο του 2023, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την αναστολή της New START από πλευράς Ρωσίας, επικαλούμενος την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και «άλλες εχθρικές ενέργειες της Δύσης».

Παρόλο που η Ρωσία δεσμεύτηκε να τηρήσει τα βασικά όρια της συνθήκης, σταμάτησε να εκπληρώνει τις διατάξεις επαλήθευσης της New START και να συμμετέχει στην BCC. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους, θεώρησαν την αναστολή της Ρωσίας «ανεύθυνη και παράνομη» και διαπίστωσαν πως η Μόσχα δεν συμμορφώνεται με τη New START από το 2022 καθώς αρνήθηκε να επιτρέψει επιθεωρήσεις, να συναντηθεί στην BCC και να παράσχει στις ΗΠΑ πληροφορίες και ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση των πυρηνικών δυνάμεών της. Σε απάντηση στις παραβιάσεις της Μόσχας, οι ΗΠΑ εφάρμοσαν αντίμετρα και άρχισαν να παρακρατούν δεδομένα της συνθήκης και να αρνούνται στη Ρωσία τη δυνατότητα να διεξάγει επιτόπιες επιθεωρήσεις πυρηνικών βάσεων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Αμερικανικού ΥΠΕΞ σχετικά με την εφαρμογή της New START, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εντοπίσει καμία ρωσική υπέρβαση των κεντρικών ορίων της συνθήκης. Ωστόσο, οι τρεις τελευταίες συνεχόμενες εκθέσεις αναφέρουν πως η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων επαλήθευσης από τη Ρωσία, ιδίως με το να μην επιτρέπει επιτόπιες επιθεωρήσεις στις πυρηνικές της βάσεις, εμπόδισε τις ΗΠΑ να επιβεβαιώσουν ότι η Ρωσία παρέμεινε σε συμμόρφωση με το όριο των πυρηνικών κεφαλών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.

Γιατί έχει σημασία η λήξη της New START

Η λήξη της New START σηματοδοτεί την άρση των ορίων στις πυρηνικές δυνάμεις μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ και της Ρωσίας για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο αύξησης μιας απρόβλεπτης κατάστασης και μιας αστάθειας στη πυρηνική σχέση ΗΠΑ - Ρωσίας σε μια εποχή εντεινόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού. Όταν εφαρμοστεί πλήρως, το καθεστώς επαλήθευσης της New START παρείχε και στις δύο πλευρές πληροφορίες για τις πυρηνικές δυνάμεις και τη στάση της άλλης. Η απώλεια μέτρων ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και ενός καθιερωμένου καναλιού διαλόγου στο BCC, ανοίγει την πόρτα για σχεδιασμό χειρότερων σεναρίων και παρεξηγήσεις, που τροφοδοτούν ανεξέλεγκτες κούρσες εξοπλισμών.

Η πρόταση Πούτιν που δεν έλαβε απάντηση

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε σε δηλώσεις του να τηρούν οι ΗΠΑ και η Ρωσία αμοιβαία τα όρια της New START για ένα χρόνο μετά τη λήξη της συνθήκης τον Φεβρουάριο του 2026. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους δεν έχουν απαντήσει ακόμα στην πρόταση αυτή. Τον Οκτώβριο του 2025, ο Ντόναλντ Tραμπ σχολίασε απλά ότι η πρόταση ακουγόταν «σαν μια καλή ιδέα». Αλλά σε μια συνέντευξη στους New York Times που δημοσιεύθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026, δήλωσε πως «αν η συνθήκη λήξει, έληξε. Θα κάνουμε απλώς μια καλύτερη συμφωνία».

Τι συμβαίνει με την Κίνα

Η Κίνα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της New START και δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε συμφωνία για τον περιορισμό των στρατηγικών πυρηνικών όπλων της. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εκτιμά ότι το απόθεμα πυρηνικών κεφαλών της Κίνας είναι περίπου 600, τριπλάσιες σχεδόν σε μέγεθος από το 2020 και προβλέπει ότι η Κίνα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να φτάσει σε απόθεμα 1.000 πυρηνικών κεφαλών έως το 2030.

Το 2020, η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε, ανεπιτυχώς τότε, να εμπλέξει την Κίνα σε συνομιλίες για τον έλεγχο των όπλων. Στα τέλη του 2023, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε συνομιλίες με την Κίνα για θέματα μείωσης του πυρηνικού κινδύνου αλλά δεν ακολούθησαν περαιτέρω συζητήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι υπάρχει μια νέα ευκαιρία και θέλει μια συμφωνία διάδοχη της New START που να περιλαμβάνει και την Κίνα. Δήλωσε στους New York Times στις 8 Ιανουαρίου πως «πιστεύω ακράδαντα ότι αν πρόκειται να το κάνουμε, νομίζω ότι η Κίνα θα πρέπει να είναι μέλος της επέκτασης. Η Κίνα θα πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας». Πρόσθεσε ότι έχει μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ γι' αυτό «και νομίζω ότι θα συμμετείχε πρόθυμα».

Τι συμβαίνει χωρίς Συνθήκη

Χωρίς τη New START, και οι δύο χώρες θα είναι νομικά ελεύθερες να αυξήσουν τον αριθμό των πυραύλων και να αναπτύξουν εκατοντάδες επιπλέον πυρηνικές κεφαλές. Οι ειδικοί προειδοποιούν, ωστόσο, ότι τέτοιες επεκτάσεις δεν θα είναι άμεσες. Τεχνικοί, υλικοτεχνικοί και οικονομικοί περιορισμοί σημαίνουν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον πολλοί μήνες, αν όχι χρόνια, για να αυξηθούν σημαντικά τα αναπτυγμένα οπλοστάσια των δύο χωρών.

Η μεγαλύτερη ανησυχία έγκειται στο μακροπρόθεσμο μέλλον. Χωρίς συμφωνημένα όρια ή μηχανισμούς, και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να αισθάνονται υποχρεωμένες να επεκτείνουν συνεχώς τα οπλοστάσιά τους ως απάντηση σε υπαρκτές ή μη απειλές, δημιουργώντας έναν ανεξέλεγκτο και δυνητικά αποσταθεροποιητικό ανταγωνισμό επικίνδυνων εξοπλισμών.

Με πληροφορίες του NTI