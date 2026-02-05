Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται, επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στους 55.000 νεκρούς εκτιμάται ο αριθμός των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στην Ουκρανία, επισήμως ο αριθμός των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης- είτε επαγγελματίες, είτε στρατευμένοι- ανέρχεται σε 55.000», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France 2.

Επιπλέον «μεγάλος αριθμός ανθρώπων» θεωρούνται επισήμως αγνοούμενοι, συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στις τριμερείς συνομιλίες που διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι και υπογράμμισε πως πρέπει να οδηγήσουν στην επίτευξη της ειρήνης και όχι να δώσουν στη Ρωσία άλλη μία ευκαιρία να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Πρέπει να γίνει σαφές τώρα, ο λαός της Ουκρανίας πρέπει να αισθανθεί πως η κατάσταση οδεύει πραγματικά προς την ειρήνη και το τέλος του πολέμου, όχι προς την πλευρά της Ρωσίας που εκμεταλλεύεται τα πάντα προς όφελός της και συνεχίζει τις επιθέσεις της», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.