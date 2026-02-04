Με... σπασμένα τα φρένα ο Άρης υπέταξε τη Νεπτούνας στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο.

Ο Άρης Betsson επικράτησε με 83-64 της Νεπτούνας στο Αλεξάνδρειο, το βράδυ της Τετάρτης (4/2) για την 17η αγωνιστική του EuroCup. Τώρα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται για τον επαναληπτικό στη Ρουμανία, απέναντι στην Κλουζ Ναπόκα, την Τετάρτη 11/2 στις 18:00, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με τη νίκη αυτή, οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στο 8-9 (4-5 εντός, 4-4 εκτός), φτάνοντας την Κλουζ, που γνώρισαν ήττα με 114-104 στην έδρα της Μπουργκ. Στον πρώτο γύρο, ο Άρης είχε ηττηθεί με 88-98, αλλά η διαφορά πόντων δεν θα μετρήσει, καθώς ο νικητής θα καταλάβει την έκτη θέση του ομίλου.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνεχίζουν τις καλές τους εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τον θρίαμβο τους απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή 2/2 για τη Stoiximan GBL.