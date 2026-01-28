Επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η οδύνη για τον θάνατο των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ «ενώνει» τον αθλητικό κόσμο, κάτι που έδειξε και η επίσκεψη αντιπροσωπεία του Άρη στην Τούμπα.

Την Τετάρτη, αντιπροσωπεία του Άρη βρέθηκε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη των επτά φιλάθλων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία, ενώ ήταν καθ’ οδόν για τη Γαλλία προκειμένου να παρακολουθήσουν το επόμενο ματς της αγαπημένης τους ομάδας.

Οι άνθρωποι του Άρη άφησαν στην Τούμπα λουλούδια, φανέλες, κασκόλ, ενώ άναψαν και κεριά στον χώρο που έχει δημιουργηθεί ως φόρος τιμής στη μνήμη των επτά νεκρών.

Το μεσημέρι ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τους επτά νεκρούς του δυστυχήματος, στη θύρα 4 της Τούμπας. Το «παρών» έδωσαν φίλο της ομάδας και εκπρόσωποι από όλα τα τμήματα του συλλόγου, ανάμεσά τους η Α΄ αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντζαρόβα και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Νίκος Βεζυρτζής.

