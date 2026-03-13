Νέες αποκαλύψεις για τον αδικοχαμένο 20χρονο στη Θεσσαλονίκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ως μέλος της αυτόκλητης ομάδας «τιμωρών παιδόφιλων» είχε ταυτοποιηθεί ο 20χρονος που έχασε χθες (12/03) τη ζωή του στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το MEGA, η ομάδα των τιμωρών δραστηριοποιούταν το 2025 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και έκλειναν ραντεβού με άνδρες που θεωρούσαν παιδόφιλους μέσω ψεύτικων προφίλ. Κανονίζαν ραντεβού στο άλσος Μετεώρων και ενώ στην αρχή εμφανίζονταν κοπέλες, στη συνέχεια πήγαινε η ομάδα των νεαρών η οποία τους ευτέλιζε, τους ξυλοκοπούσε και τους έκλεβε.

Η αστυνομία σε έρευνά της για τα περιστατικά είχε ταυτοποιήσει 10 άτομα, ανάμεσα τους και ο άτυχος 20χρονος. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1ptiqk9qdt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από τις 10 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2025 είχαν γίνει τουλάχιστον 5 επιθέσεις της ομάδας, με τη δράση τους να σηκώνει ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη δράση τους.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου έχουν αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, εξετάζοντας αν η δράση του θύματος στην ομάδα των αυτόκλητων τιμωρών σχετίζεται με το αιματηρό περιστατικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1pm3qjhr7t?integrationId=40599y14juihe6ly}